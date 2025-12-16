Morón: un bombero murió y otros tres resultaron heridos tras ser atropellados mientras apagaban un incendio

Un trágico accidente ocurrió en la localidad bonaerense de Morón, cuando cuatro bomberos fueron atropellados por un conductor en el momento en que trataban de controlar un incendio al lado de una ruta. Una de las víctimas murió y los otros tres quedaron internados con heridas de gravedad.

El fatídico siniestro ocurrió alrededor de las 21 del lunes en la avenida Bernabé Márquez, casi en la intersección con la Ruta 201 (El Palomar) y a pocos metros de la estación de tren Pablo Podestá, según pudo saber LA NACION de fuentes policiales.

El Volkswaguen Vento impactó contra el camión cisterna de la dotación de bomberos

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero, a bordo de un camión cisterna, se había trasladado hasta allí para extinguir las llamas provocadas por un incendio en un montículo de basura próximo a un pastizal que podía prenderse fuego y afectar viviendas cercanas.

Mientras llevaban a cabo la labor, en medio de la oscuridad de la noche y en una vía donde no funcionaban el alumbrado público, un hombre de 54 años que conducía un Volkswagen Vento, los arrolló.

De inmediato se llamó a emergencias y SAME y la Policía bonaerense llegaron al lugar. El conductor fue detenido y se le realizó el test de alcoholemia, que habría dado negativo, según consignó la señal de noticias TN, mientras que las víctimas fueron asistidas por los paramédicos.

Los cuatro bomberos fueron trasladados al Hospital Bocalandro de Tres de Febrero, pero uno de ellos -de apellido Di Paolo- falleció en el camino como consecuencia de las heridas.

No obstante, los otros tres ingresaron con distintos diagnósticos, uno con un politraumatismo y fractura expuesta en su pierna derecha; otro con un profundo corte en la cabeza.

Tras el accidente, un grupo de la Policía Científica siguió con los trabajos de peritajes, mientras autoridades de Tránsito de Morón se encargaron de desviar el tráfico en la zona.