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El Gobierno busca aprobar la Ley de Propiedad Privada; un exasesor de Thatcher pide sancionar a jugadores argentinos tras el partido

Además, el país entero festejó el pase de la Selección a la final del Mundial tras ganarle 2 a 1 a Inglaterra. Estas son las noticias de la mañana del jueves 16 de julio de 2026

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  • El Gobierno busca aprobar la Ley de Propiedad Privada en el Senado. Desde las 12, la Cámara Alta además va a tratar los ascensos del personal de la Cancillería y cerca de 30 pliegos de integrantes del Poder Judicial. La agenda también incluye un proyecto que propone declarar a San Miguel de Tucumán capital de la República cada 9 de Julio.
  • Argentina elige creer. La Selección jugó, luchó y remontó el resultado para lograr un triunfo histórico frente a Inglaterra. Perdía 1 a 0 y en los últimos 7 minutos, con dos asistencias de Messi, Enzo Fernández y Lautaro Martínez sellaron el 2 a 1. La Selección va a jugar su séptima final: el domingo a las 16 frente a España.
  • Miles de argentinos salieron a las calles a festejar el pase a la final. El Obelisco fue el epicentro de los festejos, que se extendieron durante horas y a pesar de la lluvia. Los vecinos también se reunieron en distintos barrios como Belgrano, Palermo y Villa Urquiza. La alegría se replicó en cada ciudad y pueblo del país, llenaron plazas y avenidas; también hubo festejos de argentinos en todo el mundo. El Empire State se iluminó de celeste y blanco para homenajear el triunfo de la Scaloneta.
  • El mundo habla del triunfo de Argentina. “Es inmortal, Messi lleva a Argentina a la final ante España”, tituló Sport. Mundo Deportivo destacó “La asistencia de Dios”, haciendo referencia al pase gol del capitán a Lautaro Martínez. “La historia quiere a Messi”, inmortalizó el diario AS. “Argentina nunca muere”, eligió Corriere della Sera. “Los inmortales”, tituló L’Équipe. Mientras tanto, los diarios ingleses usaron expresiones como “Agonía”, “Dolorosa derrota”, “Corazones rotos” y un “Mundo de dolor”.
  • Un exasesor de Thatcher pide una sanción para los jugadores argentinos que mostraron la bandera de Malvinas. Nile Gardiner tildó al episodio como “una fea exhibición antibritánica” y “un comportamiento tercermundista”. Pidió que a aquellos jugadores de la Selección que juegan en los equipos de la Premier League de Inglaterra se les quite su visa de trabajo.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

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