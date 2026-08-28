El Gobierno busca un salario mínimo de más de $1 millón; las Leonas van mañana por el oro mundial

El Senado aprobó los 67 pliegos judiciales que se debatieron . Entre los expedientes destacados figuraban las propuestas de los magistrados para la Cámara Federal, un tribunal clave para el futuro de causas que incomodan al Gobierno. La agenda también incluyó cinco tratados internacionales firmados por la Argentina, aprobados por unanimidad con 65 votos a favor.

Entre los expedientes destacados figuraban las propuestas de los magistrados para la Cámara Federal, un tribunal clave para el futuro de causas que incomodan al Gobierno. La agenda también incluyó cinco tratados internacionales firmados por la Argentina, aprobados por unanimidad con 65 votos a favor. La Legislatura porteña aprobó la transferencia del fuero laboral a la Ciudad . A partir de ahora, el Gobierno porteño tiene 180 días para poner en marcha 10 nuevos juzgados laborales que van a reemplazar a los juzgados nacionales del trabajo para las nuevas causas, como despidos y accidentes de trabajo. El fuero laboral nacional seguirá en marcha para las causas que ya se están tramitando y los asuntos relacionados con los gremios.

A partir de ahora, el Gobierno porteño tiene 180 días para poner en marcha 10 nuevos juzgados laborales que van a reemplazar a los juzgados nacionales del trabajo para las nuevas causas, como despidos y accidentes de trabajo. El fuero laboral nacional seguirá en marcha para las causas que ya se están tramitando y los asuntos relacionados con los gremios. El Gobierno busca crear un salario mínimo garantizado de más de 1 millón de pesos . Lo impulsa la Secretaría de Trabajo en las negociaciones de los convenios colectivos. Desde el Gobierno afirmaron que este incremento que recomiendan a las cámaras y a los sindicatos a autorizarlos a negociar paritarias no tendría un impacto en la inflación.

Lo impulsa la Secretaría de Trabajo en las negociaciones de los convenios colectivos. Desde el Gobierno afirmaron que este incremento que recomiendan a las cámaras y a los sindicatos a autorizarlos a negociar paritarias no tendría un impacto en la inflación. Murió el rey Harald V de Noruega . El monarca de 89 años había sido hospitalizado por complicaciones vinculadas con una enfermedad hematológica y una infección bacteriana. El fallecimiento lo confirmó el Palacio Real de Oslo: su hijo será el nuevo rey Haakon VIII.

El monarca de 89 años había sido hospitalizado por complicaciones vinculadas con una enfermedad hematológica y una infección bacteriana. El fallecimiento lo confirmó el Palacio Real de Oslo: su hijo será el nuevo rey Haakon VIII. Las Leonas están en la final del Mundial de hockey sobre césped. Le ganaron a Australia 1 a 0 con gol de Julieta Jankunas: mañana a las 11 se enfrentan contra Países Bajos, que dejó en el camino a Bélgica. Será la quinta final entre ambas selecciones: Las Leonas ganaron en 2002 y 2010, mientras que Países Bajos se impuso en 1974 y 2022.

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