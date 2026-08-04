El Gobierno cede y fija un tope en la extranjerización de tierras; caos en los puertos por un paro

El Gobierno cede y fija un tope en la extranjerización de tierras para sumar votos en el Congreso . El proyecto oficialista original, denominado de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, no establecía límites. El Gobierno debió ceder a la presión de la oposición dialoguista y establecerá un tope de 25% a la adquisición de la superficie nacional, provincial y departamental por parte de extranjeros. El tope vigente es de 15%. Las modificaciones serán anunciadas hoy por Patricia Bullrich, y está previsto que la discusión se reanude el jueves en el Senado.

El proyecto oficialista original, denominado de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, no establecía límites. El Gobierno debió ceder a la presión de la oposición dialoguista y establecerá un tope de 25% a la adquisición de la superficie nacional, provincial y departamental por parte de extranjeros. El tope vigente es de 15%. Las modificaciones serán anunciadas hoy por Patricia Bullrich, y está previsto que la discusión se reanude el jueves en el Senado. El paro de prácticos genera un caos en el comercio exterior de la Argentina . Los prácticos asesoran y supervisan las maniobras que permiten la llegada y la salida de los barcos de los puertos. A raíz de un decreto que cambió sus condiciones laborales publicado el 30 de julio, establecieron un paro que dejó al menos 140 buques sin poder operar.

Los prácticos asesoran y supervisan las maniobras que permiten la llegada y la salida de los barcos de los puertos. A raíz de un decreto que cambió sus condiciones laborales publicado el 30 de julio, establecieron un paro que dejó al menos 140 buques sin poder operar. La recaudación impositiva creció 1,2% en julio . Estuvo impulsada por el vencimiento especial de Ganancias. Los ingresos vinculados al comercio exterior volvieron a caer por la alta base de comparación y por la baja de alícuota en varios cultivos.

Estuvo impulsada por el vencimiento especial de Ganancias. Los ingresos vinculados al comercio exterior volvieron a caer por la alta base de comparación y por la baja de alícuota en varios cultivos. La Unión Europea convocó a una reunión de urgencia para abordar la crisis migratoria en Ceuta . El encuentro se realizará hoy por videoconferencia. Hay diferencias entre España y otros países del bloque que reclaman endurecer las políticas migratorias, como Italia y Dinamarca, que advirtieron que una “inmigración descontrolada constituye una amenaza para Europa”.

El encuentro se realizará hoy por videoconferencia. Hay diferencias entre España y otros países del bloque que reclaman endurecer las políticas migratorias, como Italia y Dinamarca, que advirtieron que una “inmigración descontrolada constituye una amenaza para Europa”. Cuatro federaciones europeas retiraron su apoyo a Infantino después del intento de privatizar el Mundial. La propuesta del presidente de la FIFA de transferir los derechos comerciales del torneo más importante del mundo a inversores externos desató una crisis política de alcance mundial y desencadenó un aluvión de retiradas de apoyo a su reelección. La reacción obligó a Infantino a dar marcha atrás con la propuesta.

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