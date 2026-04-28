El gobierno de Chile busca prohibir el uso de redes sociales hasta los 16 años y abre un debate a nivel nacional

SANTIAGO, Chile.- Son las cuatro de la tarde y acaba de sonar el timbre que indica la salida de clases en un colegio de La Reina, una comuna del sector oriente de la capital. Las veredas se llenan de estudiantes que salen apurados en todas las direcciones. Cuatro adolescentes se detienen unos minutos a un costado de la escuela: dos miran videos en un teléfono, otro responde mensajes de WhatsApp y una chica conecta auriculares a su celular para escuchar música.

La pregunta de LA NACION corta la rutina: ¿qué harían si una ley les prohibiera usar redes sociales antes de los 16 años? “Las uso igual”, responde uno, sin levantar la vista de la pantalla. “Uso el celular de mis papás”, ensaya otro, entre risas. “No me imagino la vida sin teléfono”, dice una tercera estudiante.

La consulta surge de un debate que el Ejecutivo chileno busca instalar. El gobierno de José Antonio Kast anunció ayer que enviará al Congreso un proyecto para impedir el acceso de menores de 16 años a redes sociales y obligar a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios.

La iniciativa busca obligar a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios Ricardo Pristupluk

La iniciativa, llamada Entornos Digitales Seguros e impulsada desde el Ministerio de Desarrollo Social, inserta al país en una discusión que fue abierta en Australia —desde diciembre pasado, en ese país, los menores de 16 tienen vedado el acceso a redes sociales— y que ya comenzó a tomar forma en Francia y en la Unión Europea, donde se discuten medidas similares.

Cuando el proyecto llegue al Congreso chileno, seguramente en mayo próximo, la discusión irá más allá de fijar una edad mínima para abrir una cuenta. También abrirá un debate sobre la capacidad real del Estado para regular y exigir obligaciones a plataformas globales, así como también para fiscalizar su cumplimiento.

“El Estado no puede llegar tarde cuando se trata de proteger a niños y adolescentes en entornos digitales”, dijo la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, en declaraciones al diario chileno El Mercurio.

El proyecto abre un debate sobre la capacidad real del Estado para regular y exigir obligaciones a plataformas globales Getty Images

El proyecto prohibiría el registro y uso de cuentas a menores de 16 años, exigiría a las plataformas eliminar perfiles que incumplan esa regla y las obligaría a implementar mecanismos eficaces de verificación etaria. Para lograrlo, las empresas deberán comprobar la edad real de sus usuarios mediante documentos de identidad, reconocimiento facial o validación biométrica, lo que abre interrogantes sobre privacidad, el tratamiento de datos personales y la factibilidad técnica.

Francisca Romo, académica de la Universidad Diego Portales y doctora en psicología educacional, advierte a este diario un punto central de la discusión: “No existe evidencia concluyente de que una prohibición general de redes sociales mejore por sí sola la salud mental adolescente o reduzca riesgos como grooming y ciberacoso”. Para la especialista, “la edad mínima puede ser una pieza, pero no reemplaza aquello que suele ser más difícil: educación digital, acompañamiento familiar, diseño seguro de plataformas y fiscalización real”.

El universo alcanzado es amplio: en Chile viven cerca de 4,4 millones de niños, niñas y adolescentes. El Ejecutivo evalúa abrir también una segunda discusión sobre videojuegos online, materia que todavía se encuentra en análisis dentro del gobierno.

Cuatro horas diarias frente a la pantalla

El impulso político también se explica por una preocupación cada vez más extendida entre padres, colegios y autoridades por el tiempo que niños y adolescentes pasan conectados. Según Pew Research Center, casi la mitad de los adolescentes estadounidenses entre 13 y 17 años afirma estar en línea “casi constantemente”.

En Chile, el estudio Radiografía Digital de Niños, Niñas y Adolescentes 2024, elaborado por Criteria y Claro/VTR, estimó un aproximado de cuatro horas diarias de conexión recreativa entre adolescentes. El 72% ya tuvo un celular propio a los once años. Otro relevamiento, Kids Online Chile 2023, de Unicef, mostró que WhatsApp, YouTube, TikTok e Instagram son las plataformas más utilizadas por menores.

En Australia la prohibición rige desde diciembre pasado Rick Rycroft - AP

Durante enero fueron presentadas mociones parlamentarias con objetivos similares al proyecto gubernamental. El senador Arturo Squella figura entre quienes impulsan restricciones de este tipo desde el Congreso. “Esta propuesta no busca restringir libertades individuales, sino establecer reglas claras”, sostuvo el legislador.

En el oficialismo y la oposición existe coincidencia en que el tema requiere respuesta pública, aunque persisten diferencias sobre el mecanismo. Mientras sectores de derecha favorecen restricciones etarias más estrictas, voces de izquierda priorizan la regulación de las empresas tecnológicas y la educación digital. El desacuerdo no parece estar en la necesidad de actuar, sino en la fórmula: prohibir el acceso por completo, avanzar por etapas o aumentar las obligaciones de las plataformas sin vetar su uso.

Fuera del Congreso, el tema comenzó a instalarse en medios, radios, comunidades educativas y grupos de padres. “Está bravo el tema digital con los jóvenes”, dice Carlos Mansilla, padre de dos adolescentes, quien describe situaciones problemáticas cada vez más frecuentes: conflictos nacidos en chats, viralización de imágenes entre estudiantes y una dependencia creciente del teléfono móvil.

Margarita Errandonea, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Educación de IACC, cree que detrás de la discusión hay una inquietud concreta de muchas familias. “Para muchos padres, las redes dejaron de ser solo entretenimiento. Son espacios donde aparecen riesgos reales y donde los adultos sienten que perdieron capacidad de supervisión”, plantea.

A su juicio, la discusión no debería reducirse a prohibir o permitir. “El desafío es cómo se combinan límites, educación digital, herramientas parentales y responsabilidades de las plataformas. Si se plantea solo como veto, probablemente será insuficiente”, advierte.

Los casos que Chile observa

Australia aprobó en 2025 una ley que restringió el acceso de menores de 16 años a redes sociales y exigió verificación de edad en todas las plataformas con operaciones en el país. A tres meses de su implementación, los primeros datos oficiales muestran que el 34% de los adolescentes entre 13 y 15 años sigue accediendo a plataformas mediante cuentas de familiares o VPN, según informó en marzo el regulador australiano eSafety Commissioner.

La Unión Europea optó por otro camino. La Digital Services Act, vigente desde febrero de 2024, no bloquea el acceso como propone el proyecto chileno, sino que pone el foco en mayores obligaciones de seguridad, moderación de contenidos y protección especial para menores. Actualmente, impulsados por Emmanuel Macron, debaten la aplicación de restricciones más duras. Francia, en tanto, avanzó en 2018 con la prohibición de celulares en establecimientos educativos.

Luis Enrique Santana, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y director del programa Ciudadanía Digital, sostiene: “Una ley eficaz debería mirar menos la conducta individual de cada adolescente y más la arquitectura de las plataformas”. Además, advierte que “para los adolescentes en contextos vulnerables, un uso problemático de redes sociales suele ser un síntoma que amplifica desigualdades preexistentes: a falta de espacios seguros o de supervisión, las redes se convierten en el entorno por defecto para socializar y,de ahí, el aumento del tiempo online y un mayor riesgo”.