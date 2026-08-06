El Gobierno designó a Pedro Nicolás Di Nezio como nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), luego de aceptar la renuncia de Antonio José Mauad, quien se encontraba al frente del organismo desde comienzos de 2026. La medida fue oficializada este jueves mediante el Decreto 714/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La designación de Di Nezio rige desde el 1 de julio y se extenderá por cuatro años. El funcionario tendrá rango y jerarquía de subsecretario, según estableció la normativa firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.

Di Nezio reemplazará a Mauad, quien había sido nombrado con carácter “ad honorem” a partir del 1 de enero de 2026 mediante el Decreto 77/2026. De acuerdo con la nueva disposición, el hasta ahora titular del SMN presentó su renuncia y el Ejecutivo resolvió aceptarla también con efecto desde el 1 de julio.

El SMN es un organismo descentralizado que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa del Ministerio de Defensa. Cuenta con autarquía económico-financiera y personalidad jurídica propia.

La normativa que regula su funcionamiento establece que la conducción del organismo corresponde a un director designado por el Poder Ejecutivo Nacional por un período de cuatro años, con la posibilidad de ser nombrado nuevamente de manera consecutiva.

El decreto que designó a Di Nezio fue firmado por Javier Milei y Carlos Alberto Presti

El recambio en la conducción del SMN se produce pocos meses después de una serie de desvinculaciones de personal en el organismo. El 15 de abril, LA NACION informó que el Gobierno avanzaba con la salida de 140 trabajadores como parte de un “plan de modernización” analizado por los ministerios de Defensa y de Desregulación y Transformación del Estado.

Según fuentes de la institución consultadas entonces, se trataba mayormente de empleados con contratos temporarios y la medida podía ser la primera de dos tandas de despidos hasta alcanzar a 240 trabajadores, sobre una planta total de 972. Además, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el organismo ya había perdido más de 200 empleados.

El recambio en la conducción del SMN se produce pocos meses después de una serie de desvinculaciones de personal en el organismo Nicolás Suáraez

La decisión provocó el rechazo de la junta interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que anunció un paro activo para el 24 de abril con la suspensión de los servicios no esenciales. Fuentes gremiales advertían que la medida podía impedir despegues y aterrizajes entre las 5 y las 12, con excepción de vuelos sanitarios y humanitarios, debido a que el SMN proporciona información necesaria para los pronósticos aeronáuticos.

Directivos y especialistas consultados por este medio también habían advertido que los recortes alcanzarían a observadores meteorológicos de distintas estaciones del país y podían afectar la calidad de los pronósticos. Estos técnicos recopilan los datos utilizados para elaborar previsiones meteorológicas y sistemas de alerta temprana ante fenómenos extremos. “Menos datos implican pronósticos menos precisos”, había explicado una meteoróloga desvinculada.