El Gobierno simplificó el proceso de convalidación del título secundario de extranjeros que quieran estudiar en el país

El Gobierno simplificó el procedimiento para que las personas que terminaron la escuela secundaria en el exterior puedan convalidar su título y acceder a estudios de educación superior en la Argentina.

A través de la Resolución 480/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, unificó la normativa vigente y estableció un único régimen para el reconocimiento de certificados de nivel secundario completos emitidos por colegios de otros países.

La nueva norma indica que ya no será necesario rendir las asignaturas de Formación Nacional para obtener la convalidación del título con el único fin de continuar estudios en universidades o institutos superiores del país.

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Ese requisito había sido eliminado en distintos casos mediante resoluciones anteriores, pero ahora queda incorporado en un único procedimiento. La Resolución 497/2006 regulaba originalmente la convalidación de títulos secundarios extranjeros, mientras que la Resolución 3356/2019 modificó ese régimen para permitir que quienes quisieran ingresar a estudios superiores obtuvieran la convalidación sin rendir las asignaturas de Formación Nacional, ya que las universidades podían exigir esos contenidos por otras vías o no resultaban indispensables para el ingreso.

Hospital de Clínicas UBA Camila Godoy

En paralelo, la nueva norma dispone que el trámite deberá iniciarse de manera digital a través de la plataforma que determine la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios. Los solicitantes deberán presentar un documento de identidad y el título secundario expedido por la autoridad educativa competente del país de origen, acompañados de la traducción al español cuando corresponda y de la Apostilla de La Haya o la certificación consular o ministerial exigida.

En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que en los últimos años aumentó la cantidad de personas que finalizaron sus estudios secundarios en el exterior y buscan continuar su formación en la Argentina, por lo que consideró necesario “adaptar y simplificar” el procedimiento administrativo para hacerlo “más ágil, transparente y eficiente”.

La resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación (el jueves) y se aplicará a los trámites que se inicien desde entonces.

Debate por los extranjeros

La resolución del Gobierno llega en medio de un fuerte debate sobre la cantidad de extranjeros que estudian en las universidades públicas del país. Incluso el presidente Javier Milei manifestó en una entrevista el miércoles que “el extranjero tiene que pagar [su educación], y la salud”.

El trasfondo de la discusión es la posibilidad y la necesidad, o no, de arancelar el estudio de los extranjeros. Con la reforma migratoria, la administración libertaria habilitó el cobro en universidades a los residentes no permanentes.

La sede actual de la Facultad de Medicina de la UBA frente a la Plaza Houssay

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que casi un 40% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros.

Pero al observar el total del sistema, los alumnos extranjeros de pregrado y grado apenas representan el 3,22% del total de estudiantes, según los últimos datos oficiales publicados en el Anuario Estadístico 2023.

Además de la UBA, según los datos difundidos por el Gobierno, las otras dos universidades con mayor cantidad de estudiantes extranjeros en Medicina son la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de Rosario.

El 39% de estudiantes extranjeros que mencionó Ravier, según datos ampliados luego por Álvarez, refiere a los estudiantes de grado de la carrera de Medicina de 2024 y no a toda la facultad, como había destacado el vocero presidencial.