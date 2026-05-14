¿Podrían los pasajeros de un crucero demandar por el brote de hantavirus?

NUEVA YORK.- Los pasajeros de un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus tienen recursos legales limitados, aunque el operador del barco aún podría ser responsable si actuó con imprudencia.

A continuación, un análisis del panorama legal para los pasajeros del MV Hondius, cuyos últimos pasajeros desembarcaron el lunes tras una larga odisea en el mar.

¿Qué sabemos sobre el brote?

El MV Hondius, un crucero de expedición polar con bandera holandesa operado por Oceanwide Expeditions, transportaba a casi 150 pasajeros y tripulantes cerca de la Antártida cuando informó a las autoridades sanitarias mundiales sobre un grupo de enfermedades respiratorias graves el 2de mayo.

El brote fue confirmado como hantavirus después de que se detectara en un pasajero que desembarcó a fines de abril y fue tratado en Sudáfrica. El hantavirus se propaga mediante el contacto con ratas y ratones, pero la cepa encontrada en el barco puede transmitirse de persona a persona.

Las autoridades sanitarias están investigando cómo llegó el virus a bordo.

Hasta el martes, tres personas han muerto desde el inicio del brote. La Organización Mundial de la Salud informó el lunes que ya hay nueve casos reportados.

¿Qué derechos legales tienen los pasajeros?

Una página general de “términos y condiciones” en el sitio web de Oceanwide establece que la empresa no puede ser considerada responsable de nada, desde enfermedades y muerte hasta pérdida de equipaje y robos.

Sin embargo, los amplios términos de exención de responsabilidad de Oceanwide podrían no sostenerse en los tribunales si los pasajeros demuestran que la empresa incurrió en negligencia grave, según expertos legales holandeses.

Los términos y condiciones estipulan que cualquier demanda debe presentarse en los Países Bajos.

No se registraron demandas de pasajeros ni declaraciones en ese sentido.

La negligencia grave y la imprudencia son difíciles de probar bajo la ley neerlandesa y requerirían pruebas de que Oceanwide sabía del peligro y aun así siguió adelante, señalaron los expertos legales.

Ejemplos de esto podrían incluir ignorar advertencias o instrucciones de las autoridades sanitarias y no seguir los protocolos básicos de control de infecciones sabiendo que esto pondría a las personas en peligro, según los expertos legales.

No hay informes de que la tripulación del MV Hondius haya incurrido en mala conducta y algunos pasajeros los han elogiado públicamente por cómo manejaron la situación.

Un vocero de Oceanwide no respondió a una solicitud de comentarios.

¿Qué ley nacional se aplicaría?

Los términos y condiciones identifican al Tribunal de Distrito de Middelburg, en los Países Bajos, como la jurisdicción exclusiva para presentar demandas.

Los tribunales en EE.UU. y otros lugares generalmente respetan estas “cláusulas de foro” y probablemente desestimarían los casos presentados en otros países, indicaron los expertos.

Los pasajeros podrían argumentar que las exenciones de responsabilidad general de Oceanwide son irrazonables e inaplicables bajo las leyes de protección al consumidor de la Unión Europea (UE), según expertos legales neerlandeses.

Los pasajeros también podrían argumentar que los amplios términos de Oceanwide contravienen una ley de la UE que regula la equidad contractual para los consumidores, la cual considera que los términos son inaplicables si favorecen excesivamente a una empresa.

¿Qué derechos tienen los familiares de los pasajeros muertos?

Los familiares de los pasajeros fallecidos podrían presentar demandas, pero Oceanwide probablemente argumentaría que los términos del boleto aún se aplican a los reclamos derivados del viaje e invocaría la jurisdicción exclusiva holandesa.

En un tribunal neerlandés, las familias podrían argumentar que no renunciaron a sus propios derechos por muerte por negligencia e intentar convencer al tribunal de que los términos de Oceanwide eran injustos e irrazonables. Sin embargo, aun enfrentarían la difícil carga de probar la negligencia grave o la imprudencia.

¿Existe algún antecedente legal?

Existe un precedente legal neerlandés limitado para pasajeros que demandan a cruceros, dijeron los expertos legales.

Las líneas de cruceros enfrentaron demandas de pasajeros en EE.UU. por la exposición al Covid‑19, pero muchas fueron desestimadas porque los demandantes no pudieron demostrar cómo los operadores de cruceros eran directamente responsables de sus enfermedades.

A diferencia de las grandes compañías de cruceros como Carnival, Oceanwide no parece tener vínculos en EE.UU. que pudieran establecer jurisdicción allí.

Agencia Reuters.