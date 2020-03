¿El ibuprofeno es realmente peligroso para los enfermos de coronavirus?

Gina Kolata Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de marzo de 2020 • 17:19

El ministro de salud de Francia, Olivier Véran, les advirtió duramente a los enfermos de coronavirus que no tomen medicamentos como el ibuprofeno y la aspirina, y recomendó reemplazarlos por el paracetamol. Según dijo el ministro, los así llamados antinflamatorios no esteroides (AINES), como el ibuprofeno , empeoran los síntomas de la enfermedad causada por el coronavirus .

En un boletín destinado a los médicos, Véran manifestó que algunos pacientes con coronavirus habían experimentado graves efectos adversos tras ingerir AINES, y recalcó que esos fármacos no deben ser usados jamás por dichos pacientes.

La advertencia dejó pensando a muchos expertos médicos. El coronavirus es un patógeno nuevo, y se sabe poco de la enfermedad que provoca o de la respuesta de los pacientes a los remedios más comunes .

La advertencia de Véran llega después de una carta publicada este mes en la revista médica The Lancet. Los autores de la carta sugieren que ciertos fármacos aumentan el número de los así llamados receptores ACE2 sobre la superficie de las células.

Según los autores, el coronavirus se vale de esos receptores para infectar las células, y por lo tanto, en teoría, los pacientes que toman esos fármacos serían más vulnerables al virus. Y uno de esos fármacos es el ibuprofeno.

Peor no hay investigaciones que avalen ese argumento. "NO hay datos", dice la doctora Michele Barry, directora del Centro para la Innovación de la Salud Global de la Universidad Stanford. Según Barry, no hay razones para pensar que los pacientes infectados tengan que evitar temporariamente el uso de ibuprofeno.

"Es una anécdota, y la fake news que se desprende de esa anécdota", dice el doctor Garret Fitzgerald, jefe del Departamento de Farmacología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania. "Así es el mundo en el que vivimos."

"Hasta que no haya evidencia, no hay razón para alguna para hacer una recomendación como esa", dice Fitzgerald sobre la relación entre AINES y coronavirus.

Uso intensivo y sostenido

Por supuesto que sí hay razones para preocuparse por el uso intensivo y sostenido a largo plazo de los AINES, que han sido vinculados con las fallas renales en algunos pacientes. Los pacientes anticoagulados también deben evitar el uso de esos fármacos.

Para los infectólogos, sin embargo, la mayor preocupación es que al hacer bajar la fiebre, tanto los AINES como el paracetamol hacen que el paciente se sienta mejor, pero al bajar la temperatura corporal también cortan la principal defensa del cuerpo contra la infección, que es precisamente la fiebre.

Diversos estudios revelan que cuando los pacientes infectados con diversos virus u otros microorganismos toman medicamentos para bajar la fiebre, como el ibuprofeno o el paracetamol, los síntomas pueden prolongarse y pueden seguir contagiando a otros durante más tiempo.

"Todo bicho que camino, vuela, nada o se arrastra por esta tierra levanta fiebre", dice el doctor Paul Offit, experto en infectocontagiosas de la Universidad de Pensilvania y del Hospital de Niños de Filadelfia. Hasta los lagartos de sangre fría, agrega Offit, cuando están enfermos trepan a las rocas y se quedan al sol para levantar temperatura.

El sistema inmunológico funciona mejor cuando la temperatura corporal es elevada, porque eso permite matar más eficazmente a los virus y las bacterias que enferman el cuerpo. Decenas de estudios en animales, reptiles y humanos han descubierto que la fiebre es beneficiosa en el combate contra la infección.

Pero todo tiene su precio. Por cada grado centígrado que sube la temperatura corporal, el índice metabólico aumenta un 12 por ciento. "A menos que sea imprescindible, tampoco queremos pagar ese precio de aumento del metabolismo, así que la temperatura se deja subir solo cuando es necesario", dice Offit.

Cuando la fiebre es muy alta y se acerca a los 40°, deja de ser buena para los bebés, las embarazadas y las personas con enfermedades cardiovasculares. Además, la fiebre alta hace sentir mal a cualquiera.

Pero tomar remedios para bajar la fiebre puede prolongar los síntomas de las enfermedades virales, como la gripe o las infecciones con otros patógenos, según dice el doctor Myron M. Levine, decano adjunto de salud global, vacunología y enfermedades infectocontagiosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland.

Hipotéticamente, existe el riesgo de que los antipiréticos, o sea los remedios que hacen bajar la fiebre -incluido el paracetamol- entrañen esos mismos peligros para los pacientes con coronavirus. Aunque todavía no hay investigaciones al respecto, "mi pálpito personal", dice Levin, es que lo más recomendable sería que quien está infectado con coronavirus evite ambos tipos de fármacos.

"Una pequeña dosis de algún AINE cuando un adulto tiene 39 o 40 grados de fiebre no está mal", dice la doctora Marguerite Neill, infectóloga de la Universidad Brown. "Pero con temperaturas más bajas no hay que tomar, porque la fiebre tiene que hacer su trabajo."

Y Neill cita al médico inglés del siglo XVIII, Thomas Sydeham: "La fiebre es la máquina de guerra que pone la Naturaleza sobre el campo de batalla para vencer a sus enemigos."

(Traducción de Jaime Arrambide)