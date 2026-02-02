El incendio arrasó un emprendimiento familiar en Cholila: así lograron escapar

CHOLILA, Chubut – El fuego en el bosque que afectó a la cordillera de Chubut por varios días continúa dejando tras de sí escenas devastadoras y testimonios desgarradores. A comienzos de diciembre comenzó el foco en la región de Puerto Patriada, que se expandió hacia Epuyén, El Hoyo y Cholila debido al viento, las altas temperaturas y la sequedad del suelo. En estas áreas ya fueron arrasadas miles de hectáreas de bosques, chacras y proyectos productivos.

El humo impidió que se trabajara por aire en varias zonas, lo que llevó a los vecinos a organizarse para evacuar con rapidez y proteger las viviendas. Uno de esos acontecimientos tuvo lugar en La Buitrera, un área rural cercana a Cholila, el domingo 25 de enero. Allí, las llamas rodearon a la familia de Ariel Martínez.

Entre llamas, el momento en que la familia debió huir del incendio para salvar su vida. Crédito: Donato del Blanco

“Sabíamos del incendio, pero nunca pensamos que iba a llegar”, contó Martínez. La familia había comprado el campo hace siete años como una inversión entre la familia.

Con mucho esfuerzo, lograron instalarse y poner en marcha un proyecto avícola. “Nos costó bastante acomodarnos, cerrar el lugar; los tiempos son cortos en la cordillera. Pudimos emprender con gallinas ponedoras y ahora estábamos criando gallinas criollas para vender. También teníamos pavos para la venta. La idea era hacer un emprendimiento avícola”.

En el lugar se encontraban su hija, su yerno y sus tres nietas, de 2, 5 y 6 años. “En el proyecto trabajamos juntos. Ellos son los que más están en el lugar y yo me encargaba de las ventas en Esquel”, explicó. Aunque el incendio ya estaba activo en la región, el escenario parecía estable. “Los chicos volvieron a Esquel a dejar a las nenas; el incendio se veía como controlado, aunque no había nadie frenándolo”.

Así se veía el fuego avanzando en la zona, con llamas activas rodeando el campo. Crédito: Donato del Blanco

La situación cambió de manera abrupta cuando el viento reavivó el frente de fuego. “Empezó el viento y avanzó rápidamente hacia nuestro lugar”, relató Martínez.

Un vecino fue quien dio la primera señal de alarma. “Me avisó por la noche un vecino que iba a tener que ir porque se estaba poniendo feo. Salí el domingo a primera hora”, sostuvo.

Poco después, el peligro fue inminente y los pasos, más que urgentes. “Había pasado una hora desde que los chicos habían salido; les mandé un audio y ellos, ni bien lo reciben, dejan a las nenas y regresan a Cholila a buscarme, sin poder conseguir las jaulas”, recordó.

Así se veía el campo antes del incendio, con la montaña nevada de fondo Ariel Martínez

Ya con el fuego encima, intentaron salvar a los animales, pero todo fue en vano. “Cuando llegan al campo, quisimos improvisar con un nylon grande para sacar las gallinas”, contó.

Pero la advertencia fue letal. “Nuestro vecino, que estaba observando la situación, me llamó por teléfono y me dijo gritando, desesperado, que salga, que deje los animales o nos moríamos quemados”.

La evacuación fue caótica y en cuestión de segundos. “Cargamos corriendo los perros y gatitos que pudimos agarrar”, dijo Martínez. Antes de huir, tomó una última decisión. “Mientras mi yerno conducía, yo fui a abrir los gallineros para que puedan huir las gallinas o por lo menos que no mueran encerradas”.

Una de las pequeñas en el campo familiar antes del incendio, cuando el lugar aún era su hogar Ariel Martínez

El tramo final fue el más crítico. “Salimos como pudimos y llegando a la salida estaba todo en llamas, pero no nos quedaba otra que encarar”, relató. “Atravesamos las llamas para no morir, se nos quedó por un momento la chata, pero mi yerno la pudo sacar y salimos, fue desesperante”.

En medio del escape, una pérdida más se sumó al desastre. “Uno de mis perros, por el terror de las llamas, saltó de la caja y no lo vi nunca más”, lamentó. Cuando lograron ponerse a salvo, el impacto fue lamentable. “El lugar quedó devastado, era nuestro lugar donde nos cargábamos de energía y hoy se siente que está todo muerto, triste”, describió. “Todos perdimos algo, porque el bosque era de todos”, aseguró.

La destrucción del hogar fue total_ las gallinas del emprendimiento avícola fallecieron Ariel Martínez

En las horas posteriores, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, se comunicó con la familia. “Se puso en contacto y nos prometió que nos iba a ayudar con la casa y nuestro emprendimiento”, señaló Martínez. Sin embargo, el presente es incierto. “Hoy mi hija, mi yerno y yo, que nos sustentábamos con las gallinas, estamos a la deriva”.

Mientras los incendios forestales continúan activos en distintos puntos de la comarca andina, Martínez destacó el esfuerzo de quienes siguen combatiendo el fuego. “Tenemos la comarca prácticamente entera quemada; los pobres muchachos brigadistas y voluntarios hacen lo que pueden; ellos necesitan mucha fuerza y apoyo anímico y físico”.

Parte de la casa familiar, en ruinas, completamente quemada tras el incendio Ariel Martínez

Hasta el momento, el fuego ya destruyó viviendas y arrasó con más de 40.000 hectáreas de bosque nativo y campos productivos en la comarca andina de Chubut.