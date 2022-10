El innovador método para llevar el Mundial al aula que creó un grupo de docentes argentinas

escuchar

Este año la Copa Mundial de fútbol se jugará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre en Qatar. Mientras tanto, en la Argentina millones de estudiantes estarán atravesando la recta final del ciclo lectivo 2022, una etapa determinante en sus trayectorias educativas. Por eso, la ONG Educere desarrolló una guía didáctica gratuita con actividades que vinculan el Mundial con distintas materias con el objetivo de promover el aprendizaje a partir de un evento de gran interés para muchos alumnos.

“En un país en donde nos está costando, y mucho, que los alumnos quieran ir a la escuela, donde más de la mitad de los que van la abandonan, donde de cada 100 chicos que ingresan en primer grado solo 16 egresan del secundario sin repetir curso y con saberes por encima del mínimo, es importante aprovechar este acontecimiento deportivo desde un lugar más creativo que ayude a mejorar nuestro sistema educativo”, dijo Victoria Zorraquín, directora ejecutiva de Educere y líder del proyecto.

La guía, que en cinco días ya superó las 10.000 descargas, tiene más de 250 páginas en las que se proponen diferentes actividades de prácticas del lenguaje, matemática, ciencias sociales y naturales, arte, tecnología, inglés, proyecto de vida y otras áreas para trabajar en el nivel primario y en los primeros dos años de nivel secundario.

La guía apunta a apoyar a los docentes Gentileza Educere ONG

“La guía vincula e interconecta todas las áreas con el Mundial. Invita a trabajar con los países, las tradiciones y costumbres, su historia y geografía. Ahonda en geopolítica y geoeconomía pero también aborda el liderazgo de los entrenadores y su formación. Analiza y reflexiona sobre las reglas que nos unen como ciudadanos a través de entender la evolución de las reglas en el fútbol, conocer y comprender a los referís y debatir acerca del VAR, por ejemplo”, explicó Zorraquín.

Cada una de las propuestas apunta a desarrollar habilidades como la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación y la colaboración y promueve el modelo pedagógico de “aula invertida”—una modalidad de aprendizaje por el cual los alumnos reciben virtualmente una clase y luego la discuten presencialmente—.

Por ejemplo, una de las actividades propone que, en grupos, los chicos elijan un países que van al mundial y realicen una exposición analizando la geopolítica y la geoeconomía de cada uno. Otra de las consignas invita a que los estudiantes utilicen conceptos de estadística para averiguar cuántos partidos se van a ver en sus casas. Y otra, atendiendo a la educación emocional, presenta la biografía de Lionel Scaloni y propone reflexionar sobre la importancia de la superación, el trabajo y la perseverancia.

Las actividades vinculan el Mundial con distintas materias Gentileza Educere ONG

“La lanzamos el miércoles a la noche y ya hemos recibido muchos mensajes de agradecimiento y felicitaciones. Hasta nos han dicho que es el mejor libro de educación de los últimos tiempos. La guía propone trabajar de un modo interdisciplinario, mezclar edades, elegir el camino de trabajo y que cada docente pueda reinventarla. Además, busca que el estudiante que, por ejemplo, no tiene conexión a internet pueda trabajar la misma actividad en una cartulina”, sostuvo Zorraquín.

Una mirada desde el aula

Zorraquín, que es especialista en educación y autora del libro Esperanza en la escuela (El Aleph, 2018), dijo a LA NACION que la guía fue elaborada en dos meses por un equipo de 10 docentes mujeres y fue pensada para apoyar e inspirar a otros educadores, fundamentalmente durante estos últimos dos meses del año en los que muchos alumnos irán al colegio hasta el 20 de diciembre para recuperar aprendizajes.

“Todas las autoras de la guía están en contacto permanente con lo que pasa en el aula, por lo que la guía está muy pensada desde esa mirada. Nos preguntamos qué les gustaría hacer a los alumnos para lograr impactarlos y mejorar los aprendizajes”, dijo.

La guía incluye actividades que trabajan en la educación emocional de los estudiantes Gentileza Educere ONG

Cuando a Zorraquín se le ocurrió la idea de armar la guía, lo primero que hizo fue rastrear en internet si ya existía algo similar: no encontró nada. La guía está siendo descargada no solo en la Argentina sino también en Suiza, Honduras, Uruguay y otras partes del mundo. “Me pone muy triste que las noticias sobre educación que circulan en los medios sean siempre malas porque el talento que hay en la Argentina puede revolucionar nuestras aulas”, agregó.

Desde Educere consideraron que el Mundial representa una “oportunidad de oro” para construir un puente entre el evento y los contenidos escolares. Pero más allá de esta competencia en puntual, lo que más valoran es poder llegar a los alumnos por nuevos caminos. “La Copa del Mundo es un hilo conductor para eso, pero también hay otras cosas que pueden ayudar a encontrar esos caminos. Me desvela el poder contribuir con tantos docentes comprometidos para que puedan llegar a los estudiantes con contenidos apasionantes”, concluyó.

Temas Educación