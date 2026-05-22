Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Boca en la Copa Libertadores, tras el triunfo de la U. Católica

La definición del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 está al rojo vivo. Los clasificados a los octavos de final, como así también el equipo que pasará al playoff de la Copa Sudamericana, se definirán en la última fecha. Boca, que comparte zona con Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona, depende de sí mismo para meterse en la segunda ronda del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, pero debe ganarle a los chilenos.

Tras la fecha 5, los chilenos quedaron primeros con 10, los brasileños segundos con ocho, los argentinos terceros con siete y los ecuatorianos últimos con tres.

Un aspecto ineludible a tener en cuenta a la hora de sacar la calculadora es el nuevo criterio de desempate que impuso la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para esta temporada: el Olímpico. El mismo ya fue utilizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en el Mundial de Clubes 2025 y anunciado para la Copa del Mundo de selecciones de este año.

Boca no pudo sumar de a tres en sus últimos tres partidos en la Libertadores, pero puede pasar a octavos Gonzalo Colini - La Nación

¿De qué se trata? Ahora, el primer parámetro para desempatar es el enfrentamiento directo entre los equipos igualados en puntos. ¿Y qué pasa si son tres o más los clubes con la misma cantidad de unidades? Los incisos 1, 2 y 3 del Artículo 21 del reglamento especifican que, en esa situación, los criterios a considerar pasan a ser: mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos involucrados, mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos entre sí y, por último, mayor cantidad de tantos a favor en dichos compromisos. Una variante reglamentaria que cambia el mapa de las Copas.

Si además estuviesen igualados en esos aspectos, se activaría el siguiente criterio de desempate, que es la diferencia de gol en la totalidad de los partidos del grupo. Después se toman en cuenta los tantos a favor, el equipo con menos tarjetas rojas, el que acumule menos amarillas y, por último, si todo se mantiene igualado, se realiza un sorteo.

¿Qué necesita Boca para pasar a octavos de final?

Si el xeneize le gana a Universidad Católica en la última fecha, se clasifica primero o segundo, pero se clasifica.

Si empata o pierde contra los chilenos, quedará eliminado y jugará los playoffs de 16vos de final de la Copa Sudamericana.

Cruzeiro quiere terminar en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo D Gonzalo Colini - La Nación

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El equipo con más títulos en la Copa Libertadores es Independiente, con siete vueltas olímpicas, seguido de Boca, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), y River, Estudiantes de La Plata y Flamengo, con cuatro cada uno. El Mengão es, justamente, el campeón en ejercicio, ya que en la final de 2025 derrotó a Palmeiras por 1 a 0 en el estadio Monumental de Lima.