En la previa al Mundial: Anto Roccuzzo mostró el look relajado de Lionel Messi con un detalle que causó furor
Antonela Roccuzzo publicó una foto de su marido en “modo papá” durante un partido y revolucionó las redes sociales
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Falta menos de un mes para que la selección argentina debute en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su primer partido tendrá lugar el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) frente a Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas por el Grupo J. Si bien Lionel Scaloni ya presentó la prelista con los 55 jugadores en consideración para el torneo, ahora toda la expectativa está puesta en la confirmación de los 26 que representarán al país en el torneo. Y lo cierto es que hay algunos nombres que parecen estar más que asegurados y uno de ellos es el del capitán, Lionel Messi. Mientras los hinchas cuentan los días para que el evento comience y completan el álbum de figuritas, el 10 se mostró en su versión más relajada en Miami y con un gesto mundialista que causó sensación.
Una vez más fue Antonela Roccuzzo la que dejó entrever la versión más casual del mejor futbolista del mundo. El martes 19 de mayo compartió con sus casi 40 millones de seguidores una serie de imágenes de lo que aconteció en su vida durante los últimos días. La foto que se robó toda la atención fue la de su marido en “modo papá”.
En el posteo se pudo ver a Leo sentado en el césped viendo con atención cómo uno de sus hijos se desenvolvía en el campo de juego durante un partido con la camiseta de la Inter Miami Academy. Posó extremadamente relajado, con una pierna estirada, la otra flexionada y los pies descalzos. Además del mate, un infaltable en su día a día, lo que llamó la atención fue su vestimenta. Lució una camisa manga corta color celeste, unas bermudas blancas y un par de anteojos de sol negros. A menos de un mes de que empiece el evento deportivo más importante del año, su elección de colores causó furor.
Como de costumbre, los usuarios no tardaron en reaccionar. “Miralo ahí, sentado, como si fuera campeón del mundo con ocho Balones de Oro”; “Mi capitán y su facha”; “No me sometas al rey a grandes esfuerzos antes del Mundial”; “¡10/10 la camisa, Leo!” y “¿Cómo se prepara Leo para el Mundial? ¿Ya cenó hoy?”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.
Pero el campeón del mundo no fue el único que posó vestido con los colores de la selección. Anto Roccuzzo se lució con un canchero pantalón celeste y blanco y también lució un par de zapatillas y medias a tono, las cuales seguramente se la volverá a ver en las próximas semanas.
Asimismo, el otro gran protagonista del posteo fue Abu. El caniche toy de la familia, que ya a estas alturas es una celebridad de las redes sociales, modeló en el living de la casa una camiseta de la selección argentina especialmente diseñada para él y enterneció a los seguidores de su dueña. A menos de un mes de que inicie la Copa del Mundo, el clan Messi-Roccuzzo demostró que los preparativos ya están en marcha.
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