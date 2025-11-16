El intendente de Ezeiza habló de la explosión y destacó las medidas de seguridad de Iron Mountain

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, aseguró este domingo que el devastador incendio ocurrido en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza que dejó un saldo de 24 heridos, tuvo su origen en una planta agroquímica y que las causas todavía son materia de investigación. Además, afirmó que continúa bajo control pero aún hay “pequeños focos” activos.

“Hoy está todo un poco más tranquilo. El fuego prácticamente está finalizado. Hay unos pequeños focos de fuego que los bomberos decidieron dejar que se apaguen de manera natural y empezaron a evaluar las pérdidas. Estuvimos hablando recién con los propietarios de las empresas afectadas. Todo lo que viene ahora es la reconstrucción de las industrias”, afirmó Granados, en conversación con TN.

Consultado sobre la razón del incendio, el funcionario dijo: “No sabemos las causas todavía”. “Aparentemente comenzó en la agroquímica (Logischem). La parte investigativa quiere preservar el lugar para que los peritos puedan iniciar todas las pericias”, añadió.

También confirmó que las pericias avanzarán una vez que el fuego esté completamente extinguido.

“Cuando el fuego se apague, viene la etapa de investigación, determinan qué es lo que pasó, cómo se originó y después la limpieza. Acá habrá miles de toneladas de chapa, escombros. Eso va a llevar muchos meses y después acompañar a nuestros industriales a rearmar sus empresas”, remarcó.

En ese línea, resaltó que la empresa en la que se habría iniciado el incendio “tenía todo en regla y era muy seria”.

“Al menos cinco industrias han perdido todo y cinco o seis más que han sufrido daños menores o colaterales productos del fuego y de la explosión. La idea es reunirnos en la semana con los propietarios y empezar a diagramar como seguimos ahora".

Iron Mountain, una de las más afectadas

Granados también se refirió al estado de Iron Mountain, una de las empresas más afectadas por el fuego en el Polígono Industrial.

Otro depósito de la compañía fue arrasada por el fuego en la tragedia de Barracas, el 5 de febrero de 2014, cuando un incendio en su depósito intencional causó la muerte de diez personas, entre bomberos y rescatistas.

Sin embargo, el intendente de Ezeiza destacó las medidas de seguridad de la empresa que, en palabras suyas, “tuvo la mala suerte” de estar enfrente de la que “generó el inicio del fuego”.

“Iron Mountain quedó prácticamente devastada. Todavía es una de las que tiene fuego en su interior, aunque controlado”, expresó.

Y agregó: "Era una construcción impresionante con todas las medidas de seguridad. En un momento se decía como que se repetía el 2014, pero nosotros la visitamos frecuentemente con los inspectores y era un lujo de nave, de medidas de seguridad. Tuvo la mala suerte de estar enfrente de la que generó el inicio del fuego".

E insistió: “Puedo dar fe que el nivel de seriedad y construcción de la empresa eran realmente muy buenas”.