Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y viento para este domingo 16 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas y una serie de alertas amarillas por tormenta, viento y lluvia para este domingo 16 de noviembre. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa detalló que 18 provincias estarán afectadas por fenómenos meteorológicos adversos de distinta intensidad y algunos de ellos podrían incluir granizo, abundante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas extremas.

El aviso de alerta naranja por tormentas rige para el centro y el este de Formosa, el sur de Chaco, el centro de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, el sur de Misiones y un sector del norte de la provincia de Buenos Aires. En esas zonas, el SMN señaló que se prevé la formación de tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas que pueden superar los noventa kilómetros por hora y caída de granizo de diversos tamaños. Se estiman acumulados de entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de valores mayores en áreas puntuales.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo

A la vez, la alerta amarilla por tormentas alcanza al norte de Misiones, el norte de Chaco, el oeste de Formosa, Tucumán, Córdoba, Salta, el este de Santiago del Estero y la ciudad de Buenos Aires. Allí se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en períodos breves, frecuencia elevada de descargas eléctricas y caída de granizo. Las ráfagas podrían alcanzar los noventa kilómetros por hora y los acumulados de lluvia se ubican entre 20 y 50 milímetros, también con posibilidad de superarse en forma localizada.

Por otra parte, el SMN emitió alerta amarilla por vientos en Córdoba, el oeste de La Rioja, el oeste de San Juan, el oeste de Mendoza, San Luis, La Pampa, el sur de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. En toda esa región, se prevén vientos del sector sur con velocidades sostenidas de entre 35 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 75 kilómetros por hora durante la tarde y noche.

En la ciudad de Buenos Aires se esperan lluvias y tormentas durante la primera mitad de la jornada

Además, se mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias en el sudoeste de Santa Cruz. Se prevén precipitaciones persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados previstos de entre 15 y 30 milímetros y posibilidad de valores mayores en sectores acotados.

Para la alerta naranja por tormentas, las autoridades recomiendan permanecer en construcciones cerradas, evitar el contacto con artefactos eléctricos, no circular por calles anegadas y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua al domicilio. También se sugiere no continuar el viaje en rutas o caminos rurales y contar con una mochila de emergencia con linterna, documentación y teléfono.

Para las zonas bajo alerta amarilla por vientos, se aconseja evitar actividades al aire libre, asegurar objetos sueltos y seguir las instrucciones de las autoridades locales. En todos los casos se insiste en mantener preparada una mochila de emergencias con elementos básicos.

En las áreas con alerta amarilla por lluvias, se recomienda no sacar la basura ni dejar objetos que impidan el escurrimiento del agua, alejarse de zonas costeras y ribereñas, evitar el tránsito vehicular y mantenerse atento a los reportes oficiales.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, este domingo comenzará con tormentas fuertes por la mañana, con una probabilidad de precipitación del 70%. Al mediodía se esperan lluvias aisladas y durante la tarde se registrarán vientos intensos del sector sur. Por la noche, el cielo estará algo nublado. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima llegará a 23°C, mientras que las condiciones tenderán a estabilizarse en los días siguientes, sin nuevas precipitaciones previstas.

El pronóstico para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el pronóstico será similar: tormentas fuertes por la mañana, lluvias aisladas hacia el mediodía, viento marcado por la tarde y cielo parcialmente nublado durante la noche. Se prevén vientos de hasta 41 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 69 kilómetros por hora. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y los 21°C.

En el resto del país, se esperan 22°C de máxima en Córdoba y 33°C en Tucumán, con mínimas de 17°C y 18°C respectivamente. En Santa Fe, la temperatura variará entre 17°C y 23°C, lo mismo que en Entre Ríos. En Jujuy se prevé una máxima de 29°C y una mínima de 15°C, mientras que en Salta los valores serán similares. En Misiones, el SMN estimó 18°C de mínima y 23°C de máxima. En La Rioja, la amplitud térmica será entre 17°C y 34°C, mientras que en Santiago del Estero las temperaturas se ubicarán entre 19°C y 29°C.

San Luis tendrá una jornada con temperaturas entre 16°C y 22°C, en San Juan se esperan registros entre 17°C y 26°C y en Mendoza entre 17°C y 24°C. En Río Negro el tiempo será más fresco, con mínimas de 13°C y máximas de 19°C; y en Chubut los valores se ubicarán entre 10°C y 19°C. Por último, en Santa Cruz se esperan condiciones frías, con una máxima de 14°C y una mínima de 6°C.