El intendente de Florianópolis, Topázio Neto, publicó un video dedicado especialmente a los argentinos, donde invita a elegir la ciudad brasileña para vacacionar durante el próximo verano. El posteo se hizo en un contexto marcado por la devaluación del real frente al dólar y propone “dejar unos pesos” en los hoteles de esa localidad.

En la grabación, Neto se dirigió a los turistas con un mensaje de bienvenida y destacó las principales propuestas que ofrece el destino: “Queridísimos hermanos, los extrañamos. Acá habla Topázio, el intendente de su segunda casa, Florianópolis. La ciudad sigue linda. Y todavía más preparada para recibirlos”.

“En una gran temporada de verano, su playa preferida ya está lista, Canás Vieiras, la de las aguas cálidas. Pero hay 99 opciones más. Siéntanse a gusto. Y su tereré combina con todas”, agregó desde una playa local, donde se lo ve agarrando un mate de silicona de color azul.

El video publicado en su cuenta oficial - @topaziofloripa

El intendente enumeró distintos atractivos y mejoras en la infraestructura local como nuevos caminos, paseos de compras, teatros, museos, comercios gastronómicos y el aeropuerto que conecta el norte de la isla. También señaló cambios en la circulación y la seguridad: “Una buena noticia: la SCE 401 tiene pista nueva. El tránsito mejoró un montón. La seguridad también se reforzó. Más policía, más cámaras, con reconocimiento facial”.

“Después de todo, estás en la capital más segura de Brasil. Todo organizado para que vos solo disfrutes y dejes unos pesos en nuestros hoteles”. Finalmente, el funcionario volvió a apelar al vínculo habitual de los visitantes de la Argentina con el destino brasileño: “Sé que están ansiosos allá, en nuestra querida Argentina, y nosotros estamos ansiosos acá, esperando para recibirlos, como buenos amigos, que se ven año tras año”.

La devaluación del real frente al dólar podría colaborar en los costos de veraneo en Brasil Shutterstock

Un contexto favorable

La convocatoria llega cerca del comienzo del verano y después de la depreciación del real frente al dólar abarate el costo total del veraneo en Brasil para los argentinos que ahorran en moneda estadounidense.

Tal como informó LA NACION, el dólar saltó de niveles cercanos a los 4,97 reales —donde estaba a principios de octubre— hasta rozar las seis unidades en las últimas ruedas cambiarias, un movimiento impulsado por las dudas en los mercados sobre el rumbo económico del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) tras el triunfo de Lula da Silva.

Ante este escenario, el Banco Central de Brasil comenzó a intervenir cada vez que la cotización se acerca a las seis unidades por dólar y se evalúa una suba de tasas para sostener el tipo de cambio por debajo de los 5,85 reales en enero. La inflación interanual en el país vecino alcanzó entre 5,1% y 5,2%, con mayor impacto sobre los alimentos y los bienes transables.