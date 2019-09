El intrépido dibujo de una niña de seis años que se volvió viral

Crédito: Twitter

Una maestra de primer grado de Lengua le pidió a sus alumnos que hagan un dibujo que refleje cuál era su "noticia" del fin de semana. Ante esta consigna, Julia contó que había ido a la casa de su prima Drusi y que allí habían "entrenado" a su perro, llamado Oso.

Julia inmortalizó una situación que se produjo cuando el perro le dio un tarascón a una de ellas. Por eso, en su obra se ve a una niña que le grita: "Oso, la concha de tu madre". Su madre, la periodista María Paula Zacharías (colaboradora del diario LA NACION), le pidió que borrara el insulto, pero la niña retrucó: "Es la verdad".

Al ver el dibujo de su hija, Paula decidió compartirlo en redes sociales y, con más de 90 mil "me gusta" y 17 mil "retuits", se volvió viral. "Julia, seis años, haciendo periodismo del bueno: cita directa sin editar. Periodismo verdad", escribió junto a una fotografía de la tarea de la niña. Y, en otro tuit, agregó: "Me río sola desde el lunes. Hoy quise compartirlo y me alegra que haya hecho reír a tanta gente".