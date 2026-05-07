El Jockey Club definirá este jueves una elección clave para renovar parte de su conducción

Este jueves se llevarán adelante las elecciones internas del Jockey Club, en una jornada en la que los socios deberán elegir a diez vocales titulares y cinco suplentes de la Comisión Directiva entre la lista oficialista “Unidad” y la opositora “Consenso y Gestión”.

La votación se desarrollará en la sede social de la avenida Alvear 1345, en Recoleta, luego de la Asamblea General Ordinaria convocada para las 10.30. Se votará el recambio de 10 de los 20 vocales que componen la Comisión Directiva. Todos los cargos directivos del club se renuevan cada dos años. En esta oportunidad no se elegirá presidente, ya que el actual titular de la institución, el empresario Juan Mariano Villar Urquiza, fue electo en 2025 y tiene mandato hasta 2027. Villar Urquiza es, además, vicepresidente de la compañía de lubricantes Bardahl.

La elección del club, que cumplió 144 años en 2026, volverá a enfrentar a dos espacios con miradas diferentes sobre el futuro del club: la oficialista lista "Unidad" y la opositora “Consenso y Gestión”. Socios allegados a ambas listas destacan que lo que se debate en los comicios es la continuidad del lineamiento que viene dirigiendo al club desde hace más de una década, desde que “Unidad” conduce la institución, o la incorporación de una conducción más plural y con cambios graduales en la gestión.

El oficialismo apuesta a mantener la línea de conducción que viene gobernando. “Lo que se busca es continuar con un modelo que viene funcionando desde hace más de una década y que permitió sostener y fortalecer al club”, señalaron socios cercanos al oficialismo. En esa línea, desde ese espacio consideraron que las propuestas de la oposición son “muy generales” y “superficiales”, y remarcaron que muchas de las cuestiones planteadas “ya se vienen haciendo”.

“Consenso y Gestión” impulsa una agenda enfocada en reformas institucionales y cambios en la administración del club. Bajo el lema “Repensemos el club”, el espacio propone incorporar “voces plurales” dentro de la Comisión Directiva, avanzar en una “gestión con rumbo claro” y ampliar la participación de los socios en la vida institucional.

“Lo que proponemos es una evolución prudente, no una revolución”, explicaron socios cercanos a la lista opositora. Según sostuvieron, el objetivo es “oxigenar la conducción” y promover una gestión “más plural, abierta y profesional”. Además, remarcaron que las propuestas de cambio “son cautelosas y prudentes” y que buscan enfocarse “en los socios en su conjunto”.

“El cambio es lo único permanente. El ser es cambiante. Conservando una esencia, queremos instrumentar una mezcla entre tradición y evolución”, resumieron desde ese espacio.

Entre sus principales ejes, la agrupación plantea mejorar la comunicación interna, desarrollar mecanismos de rendición de cuentas, cuidar el patrimonio de la institución y revisar los criterios de admisión de nuevos socios “respetando los valores, principios y tradiciones” del Jockey Club. Desde ese sector también remarcaron la necesidad de incorporar socios más jóvenes a la vida institucional. “El club necesita renovación y nuevas miradas para poder evolucionar sin perder su esencia”, señalaron.

Ninguna de las dos listas tiene entre sus iniciativas la inclusión de mujeres como asociadas al club, un cambio que ya fue implementado por completo, tras años de tratativas, en el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA).

La votación permanecerá abierta hasta las 21.

La situación del club

El club fue fundado el 15 de abril de 1882 por Carlos Pellegrini y un grupo de “caballeros representativos de la actividad política y económica del país”. Actualmente cuenta con cerca de 7000 socios, una cifra superior a la de 2017, cuando tenía 6867, aunque había descendido tras la pandemia hasta los 6057. Los socios vitalicios llegaron a representar el 37% del total en 2021 y, según fuentes cercanas a la administración, actualmente rondarían los 2200, lo que representa aproximadamente 31,4%.

La cantidad de nuevos socios incluye casi exclusivamente hijos o nietos de socios, el 96%, dado que una persona sin vínculos familiares dentro del club debe pagar alrededor de 80.000 dólares como cuota de ingreso. Los hijos y nietos varones mayores de 25 años de socios, en tanto, deben abonar entre 300.000 y 800.000 pesos de cuota de ingreso, según la antigüedad de su familiar dentro de la institución.