Se rompió un caño de agua en Recoleta: cortaron el servicio y el tránsito está cerrado

Este viernes por la mañana temprano se rompió un caño y provocó una gran salida de agua en el barrio porteño de Recoleta. En consecuencia, el tránsito fue cortado donde ocurrió el hecho, en la esquina de las calles Peña y Billinghurst, con el objetivo de acelerar las reparaciones.

Según confirmaron fuentes de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) a LA NACION, el caño se rompió en una obra de la empresa de servicio eléctrico Edenor. En las imágenes difundidas se puede ver una gran columna de agua sin control y de varios metros; alrededor se ven las maderas que había puesto Edenor para hacer la obra.

De acuerdo a las primeras informaciones sobre lo ocurrido, la rotura se produjo mientas operarios de la empresa eléctrica realizaban tareas sobre la vereda.

En ese contexto, se desplegó hacia el lugar personal de AySA, que realizó las maniobras necesarias para controlar el escape. Durante ese tiempo se cortó el paso del tránsito no sólo por el operativo sino por la inundación que se generó en la zona.

Un caño se rompió en Recoleta: inundación y tránsito cerrado

Poco después de las 7, AySA comenzó con la reparación y cortó el agua en las viviendas aledañas. Desde la empresa indicaron que por el momento continúa la afectación al tránsito por agua en calzada. A su vez, sostuvieron que la cañería es una distribuidora chica y que, debido a la hora en que sucedió el incidente y a que en esa zona los edificios tienen tanque de reserva, la afectación por el corte no es grande.

También participaron del operativo Bomberos de la Ciudad, que se desplegó para establecer medidas de seguridad en la zona, y personal de la Comisaría Vecinal 2A de la Policía de la Ciudad para perimetrar el lugar y así permitir el trabajo de personal especializado, confirmaron fuentes oficiales a este diario.

Una vez que se repare el caño y se haya escurrido el agua, se habilitará el tránsito. Sin embargo, el arreglo podría demorar algunas horas.

La gran cantidad de agua sin control que salió del caño inundó la sala de máquinas de uno de los edificios aledaños. “Se filtró y se elevó el nivel de agua, por eso llamé a los Bomberos. Hay varios vecinos afectados por esto”, indicó el encargado de la construcción.