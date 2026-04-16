Ricky Martin en Argentina: a qué hora saludará el jueves 16 de abril a sus fans en el hotel de Recoleta

Ricky Martin ya se encuentra en la Argentina y, antes de sus presentaciones en Buenos Aires, tendrá un contacto directo con sus seguidores. De acuerdo con la información oficial compartida para esta nota, el jueves 16 de abril a partir de las 18 se realizará en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires sobre avenida Alvear una reunión de la mayoría de los fans clubes oficiales del artista en el país para darle la bienvenida. Allí, estiman que el cantante bajará a saludarlos cerca de las 19.

La visita forma parte de la gira Ricky Martin Live 2026. El artista llegó al país el sábado 11 de abril en un vuelo privado desde Paraguay, luego de haberse presentado allí la noche anterior. En Ezeiza fue visto junto a sus hijos mayores, los mellizos Valentino y Matteo, y un asistente. La misma nota indicó que se alojaría en un hotel de la zona de Recoleta.

Ricky Martin en Ezeiza RS Fotos

El tramo argentino del tour incluyó fechas en Córdoba el 12 de abril y en Rosario el 14 de abril. Ahora, el cierre de su paso por el país será con dos recitales en Buenos Aires, el 17 y 18 de abril, en el Campo Argentino de Polo. El show está planteado como un recorrido por distintas etapas de su carrera, con canciones como “Tal vez”, “María”, “Fuego de noche, nieve de día” y “Vente pa’ ca”.

La presencia de Valentino y Matteo vuelve a mostrar una dinámica que el propio cantante ya había contado en otras entrevistas: sus hijos mayores suelen acompañarlo durante las giras. Ricky Martin también había hablado públicamente sobre su vida familiar junto a sus hijos menores, Lucía y Renn, y sobre el modo en que organiza sus viajes y compromisos laborales.

Ricky Martin con sus hijos más pequeños Lucía y Renn (Instagram/@ricky_martin)

En paralelo, la producción del espectáculo anticipa un despliegue con banda en vivo, siete bailarines y una puesta visual de gran escala. La propuesta combina clásicos de su repertorio con una puesta más contemporánea, en un regreso que vuelve a apoyarse en el fuerte vínculo del artista con el público argentino. En sus visitas más recientes al país había presentado su formato sinfónico con funciones destacadas en el Movistar Arena, en Vélez y en el Anfiteatro de Villa María.

Así, la bienvenida prevista para este jueves en Recoleta suma una postal extra a una visita que ya generó expectativa entre sus seguidores. Antes de las dos noches en el Campo de Polo, el cantante tendrá una escena más íntima: la del saludo a los fans que volverán a esperarlo en Buenos Aires.

Cuándo y dónde será la bienvenida de los fans a Ricky Martin

Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires Condé Nast Traveler