El mensaje de esperanza del papa León XIV para las familias en la misa de Palermo: “En medio de los sufrimientos y las crisis, Dios está y no podemos temer”

Desde el escenario, ubicado en el Monumento de los españoles, donde se celebró la Santa Misa, el papa León XIV saludó a los 2,5 millones de fieles presentes: “Con el corazón lleno de alegría celebro con ustedes esta Santa Eucaristía. ´Vengan a contemplar las obras del Señor´(Sal 46,9), nos invita hoy el salmista“.

“Mi visita hoy a esta tierra argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros. La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias”, sumó el papa León XIV.

Durante la Homilía, el Sumo Pontífice ahondó en las situaciones complejas que atraviesan las familias a diario y explicó en qué medida estas cosas atentan contra los vínculos: “El Salmo nos habla de una tierra que tiembla y de montes que vacilan en el fondo del mar. Estas imágenes reflejan la situación de fragilidad y de caos que con frecuencia encontramos en la experiencia humana. También nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”.

Sin embargo, en este contexto, quiso dejar un mensaje de esperanza y de contención por parte de Dios para sortear los problemas que puedan presentarse en el camino: “En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza: Dios está en medio nuestro; no podemos temer. ‘El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros’. Sobre la roca, que es Cristo, nuestras familias y toda la sociedad encuentran el fundamento que sostiene la casa, protegiéndola de las tormentas que se abaten contra ella”.

El papa León XIV durante la celebración de la Santa Misa TIZIANA FABI - AFP

Asimismo, el Sumo Pontífice profundizó en la importancia de la evangelización: “Queridas familias, ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita. Sostengan en su misión a los obispos, a los párrocos, a los agentes pastorales, a los catequistas".

En este marco, explicó: “La vitalidad de esta Iglesia recupera entusiasmo cuando las familias, animadas por la fe, rezan unidas y viven su ministerio de anuncio de la Buena Noticia” y enseguida agregó: “Sus familias experimentan así una renovada fecundidad, viviendo la propia misión educativa como un verdadero ministerio, por medio del cual se transmite e irradia el Evangelio, hasta el punto de que la misma vida de familia se hace itinerario de fe y, en cierto modo, iniciación cristiana y escuela de los seguidores de Cristo”.

Para finalizar la homilía, el Papa sostuvo: “Precisamente en la Sagrada Familia de Nazaret el Hijo de Dios encontró una casa en el mundo; que Él nos bendiga, para que también nuestras casas sean templo de su presencia”.