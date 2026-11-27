La familia de Graciela Mayer, la mujer de 36 años oriunda de Entre Ríos que murió ahogada este miércoles en una playa de Punta del Este, difundió un comunicado a horas de conocerse la noticia. En el mensaje informaron que todavía no tienen fecha para el velatorio por la demora de los trámites necesarios para la repatriación de sus restos.

El texto fue compartido por una hermana de la víctima, identificada como @zule_mayer, en la red social Instagram. “Todo es dolor. Descansá en paz”, escribió la mujer junto al comunicado, en el que los parientes confirmaron el fallecimiento y detallaron los motivos por los cuales todavía no pueden despedirla en su provincia. “Ante las numerosas consultas recibidas, la familia de Graciela Mayer quiere informar que lamentablemente falleció como consecuencia de un accidente ocurrido en la República Oriental del Uruguay”, señalaron.

El comunicado de la familia, publicado por su hermana - @zule_mayer

Sobre la situación administrativa en el país vecino, en el comunicado precisaron: “Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se deben realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina”. Por ese motivo, aclararon que “todavía no es posible confirmar la fecha y el horario del velatorio, que se llevará a cabo en la ciudad de Viale, una vez que se concrete su traslado”.

Graciela Mayer nadaba junto a su pareja cuando ocurrió el accidente @gracielamayer

Al final de la publicación, agradecieron el apoyo recibido en las últimas horas y pidieron privacidad mientras avanzan en esta gestión. “La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil. Se informará oportunamente cualquier novedad. Muchas gracias por su comprensión y respeto”, concluyeron.

La mujer tenía 36 años @gracielamayer

El accidente

Mayer murió este miércoles por la tarde mientras nadaba junto a su pareja en la playa Chihuahua, en Punta del Este. Según reconstruyeron las autoridades y su hermano Fabián, ambos entraron al mar alrededor de las 13.30 y fueron sorprendidos por una ola que les impidió volver a la orilla.

El hombre logró salir del agua por sus propios medios y fue llevado luego en estado de shock a un sanatorio local, sin necesidad de maniobras médicas de urgencia. La mujer, en cambio, quedó atrapada en el mar hasta ser rescatada por un grupo de locales que notaron los pedidos de auxilio desde la costa.

Playa Naturista Chihuahua, Uruguay https://www.portalesdeluruguay.com.uy/

Cuando los agentes de Prefectura llegaron al lugar por tierra y en una lancha tras un llamado al servicio de emergencias 911, la víctima ya estaba fuera del agua. Los rescatistas iniciaron las tareas de reanimación en la arena hasta la llegada de una ambulancia de Cardiomóvil, cuyo personal médico confirmó la muerte minutos después.

En diálogo con el canal entrerriano Elonce, Fabián Mayer confirmó esta secuencia y advirtió sobre la ausencia de personal de rescate en el balneario. “Graciela junto a su pareja ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir. La rescataron y trataron de reanimarla, pero ya no respondía. No había servicio de guardavidas en la playa”, dijo.

De acuerdo con la información oficial, el servicio de rescate en ese sector funciona únicamente durante los fines de semana.