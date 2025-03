El ministro de Seguridad bonaerense explicó cómo desaparecieron las hermanitas en el temporal de Bahía Blanca

Luego del paso del histórico temporal que dejó 13 muertos y varios desaparecidos en Bahía Blanca, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, habló sobre la situación en la que se encuentra la ciudad y dio detalles sobre la búsqueda de Delfina y Pilar Hecker, dos niñas de uno y cinco años que fueron llevadas por la corriente cuando se encontraban dentro de un auto en el barrio de General Cerri.

“ Estamos buscando, pero no va a ser fácil encontrar algo ahí porque es campo y todavía hay mucha agua . Lo que podemos hacer ahora es una búsqueda superficial, recorriendo la zona que marcó la mamá”, indicó este domingo.

Así, en diálogo con Radio Mitre, el funcionario bonaerense detalló cómo fue el último momento en que la madre tuvo contacto con las menores: “Era una familia a la que se le quedó el auto y pidieron ayuda. Estaban sobre la ruta, con el campo a los costados, y la corriente arrastró a la camioneta por lo menos a lo largo de 2000 metros. Imaginate que estás en la ruta 2 y viene un tsunami y te lleva. Eso fue lo que pasó”.

Las menores desaparecieron en una zona cercana a la salida al mar. Facebook/Mariana Hecker

“Es muy difícil, pero necesitan que encontremos a sus hijas. Los estamos acompañando y seguimos con la búsqueda”, reiteró Alonso. Las niñas se encontraban junto a sus padres cuando el vehículo se averió debido al ingreso de agua. Ahí fue cuando apareció una camioneta del servicio de correo Andreani que se ofreció a ayudarlos. El chofer, identificado como Rubén Zalazar, cargó a las niñas y apenas segundos después fueron arrasados por la corriente.

Según relató la tía de las menores, Noelia Haag, en diálogo con LN+, la corriente arrastró también al auto en el que se encontraban los padres hasta un desarmadero ubicado a varios metros. La camioneta en la que quedaron las dos niñas y el conductor fue encontrada este sábado a la mañana por una avioneta entre la Ruta 3 y General Daniel Cerri.

Por su parte, el ministro Alonso destacó que todavía hay mucha gente “desencontrada” y que no necesariamente está desaparecida. “Al no tener electricidad no tienen comunicación. Para eso tenemos a un equipo del gobierno del municipio que busca información y contacta a las personas”, dijo.

A su vez, indicó que, hasta el momento, hay solo tres personas “formalmente desaparecidas”, y que hay otras seis víctimas fatales que aún no fueron reclamadas. “Está llegando la ayuda del Gobierno nacional, además el director de Vialidad Nacional y el personal del Ejército está trabajando en armar puentes porque se destruyeron muchos”, agregó, mientras que aseguró que “lo peor ya pasó” y que el agua empezó a bajar.

Uno de los puentes que se destruyó tras las inundaciones. Mauro V. Rizzi

El temporal en Bahía Blanca

En el temporal que tuvo lugar durante la madrugada del viernes cayeron más de 400 milímetros de agua, lo que dejó destrozos, casas inundadas y más de 1000 evacuados. A su vez, fuentes bonaerenses confirmaron el fallecimiento de al menos 13 personas.

Según pudo saber LA NACION, al momento fueron identificadas once de las personas fallecidas: se trata de María Isabel Oliva, Perla Re, Sara Rueda, Margarita Peusquiza, Elba Ressia, Estela Iturbide, Hilda Elvira Pompei, Nelson Zinni, Sofia González, Ortega Rolando, Nelida Eliseis, de acuerdo a lo consignado por fuentes de municipalidad de Bahía Blanca. A su vez, el número de desaparecidos se maneja con mucha “prudencia”, dado que la falta de suministro eléctrico, que persiste todavía en distintos barrios, no permite aún confirmar la cifra.

En simultáneo, el municipio avanza con las tareas de limpieza, remoción vehicular y apertura de calles, mientras se reestablece en algunos puntos de la ciudad el suministro eléctrico y la conectividad, al tiempo que los centros de salud y de evacuados asisten a las víctimas del temporal.

LA NACION