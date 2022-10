El mito de las alternativas saludables al tabaco: el real impacto del cigarrillo electrónico en el organismo

escuchar

MADRID.– Un episodio de estrés, el año pasado, hizo que Alberto Verdejo, de 27 años, recayera en su adicción al tabaco después de un año sin probarlo. Hace cuatro meses comenzó a utilizar cigarrillos electrónicos con nicotina de manera asidua para reducir su consumo, aunque no confiaba mucho en el mito de los vapeadores como alternativa saludable al tabaco. Primero usó pods desechables, dispositivos pequeños (más o menos del tamaño de un dedo) que ofrecen entre 400 y 600 caladas; cuando se acaba, se tira a la basura y se compra otro. Después se pasó a los recargables: “Son más baratos”, aclara. Estos son más grandes y llevan un depósito que se rellena con un líquido que se adquiere en tiendas especializadas, estancos o en internet. Ambos se pueden utilizar con y sin nicotina.

Esteve Fernández, director del Instituto Catalán de Oncología (ICO), y Carlos Rábade, coordinador del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), afirman que tanto el cigarrillo electrónico como las pipas de agua o shishas no son “alternativas saludables” al tabaco tradicional. Al contrario, en muchos casos se trata de puertas de entrada para los adolescentes hacia la adicción a la nicotina. Rábade apunta que la nicotina tarda 10 segundos en llegar al cerebro y en el caso de los adolescentes es más probable que aparezca una dependencia.

En 2021, el 44,3% de los adolescentes de entre 14 y 18 años ya había probado en alguna ocasión los cigarrillos electrónicos y el 22,8% en el último año, según la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (Estudes). La mayoría, un 60,7%, sin nicotina, lo que no los hace menos peligrosos. El director del ICO advierte que estos productos, con y sin nicotina, tienen “un cierto riesgo de infarto de miocardio”. La principal diferencia entre Dispositivos Susceptibles de Liberación de Nicotina (DSLN) y el cigarrillo manufacturado es que en el primero no hay proceso de combustión. El vapor es producto del calentamiento del líquido que contienen a través de una resistencia.

En 2019, solo el 12,1% de los adolescentes consideraba que utilizar vapeadores una vez al mes podía ser dañino para la salud, según un informe sobre cigarrillos electrónicos realizado por el Ministerio de Sanidad, con los datos de la Estudes de 2019 y publicado este año. Hay una percepción similar sobre las pipas de agua. Casi el 40% de los adolescentes atribuyen poco o ningún riesgo a fumar tabaco de esta forma, según un estudio realizado por investigadores gallegos el pasado abril.

Una sesión de shisha equivale a entre 25 y 50 cigarrillos tradicionales, dice la investigación. Fernández cuenta que en una calada de cachimba (otro de los nombres que recibe) se pueden aspirar incluso más sustancias cancerígenas que en una de tabaco convencional, porque generalmente es más larga y más profunda. Cuanto más tiempo dure la inhalación, más sustancias de este tipo entran en el organismo. También avisa que la combustión que necesita este tabaco, con un carbón especial, mal hecha, puede provocar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Sobre los vapeadores, Rábade advierte: “Tienen menos sustancias nocivas, pero eso no significa que tengan menos riesgo que el tabaco”. Además de agentes cancerígenos, contienen sustancias como el propilenglicol, la glicerina, los aldehídos y los saborizantes, que se relacionan con la irritación pulmonar y afecciones respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una de las cuatro causas principales de muerte y discapacidad en el mundo, que causa dificultad para respirar, tos, producción de moco (esputo) y sibilancia. El propilenglicol y la glicerina están presentes en muchos alimentos y cosméticos de forma inocua. Sin embargo, son perjudiciales cuando se usan en combustión, se inhalan o se aspiran, como es el caso de los cigarrillos electrónicos.

La inhalación de los aerosoles de cigarrillos electrónicos provoca arritmias cardíacas y altera la repolarización ventricular –una etapa de la actividad eléctrica del corazón– y la frecuencia cardíaca, según un estudio realizado en ratones y publicado hoy en la revista Nature. Los investigadores sugieren que la naturaleza y el impacto de las consecuencias puede depender de las sustancias que contengan estos dispositivos, como la nicotina, los disolventes y los saborizantes. Concretamente, han visto que los líquidos con sabor a mentol afectan a la conducción auricular, es decir, el transporte de impulsos eléctricos a través de las aurículas del corazón. Varios de los efectos, entre ellos el aumento de la frecuencia cardíaca, se mantenían después de la exposición.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México comunicó la semana pasada que en una investigación se habían encontrado hasta 30 sustancias más de las que se indican en los envases de estos productos, que son el propilenglicol, la glicerina y los saborizantes. Entre los elementos hallaron linalol, un componente de los insecticidas; dimetil éter, utilizado en pinturas en aerosol y altamente inflamable; alcohol bencílico, usado en cosméticos y jabones o productos de limpieza, y propionato de etilo, un componente que causa el mal olor en el sudor. El gobierno mexicano prohibió la “circulación y comercialización” de cigarrillos electrónicos el pasado mayo.

Aunque los DSLN que más se venden son los recargables, los de caladas limitadas han irrumpido con fuerza durante el último año, dice Arturo Ribes, presidente de la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV). Esto se debe, en parte, a su facilidad de uso, señala. Lo único que hay que hacer es ponerlo en la boca y aspirar, ni siquiera hay que utilizar un botón. Se calcula que en España ya había en 2020 más de un millón de usuarios, según un informe del Ministerio de Sanidad.

Esteve Fernández resalta que los saborizantes añadidos a los líquidos –como los que hacen que un cigarrillo electrónico tenga gusto a donut o a tarta de queso– y la estética de los dispositivos –con diseños llamativos y de colores–, sumado a su uso en un contexto social, hacen que los jóvenes perciban en menor medida sus riesgos y se sientan más atraídos hacia estos productos. Hace unas semanas, en Estados Unidos, la marca Juul fue condenada a pagar una indemnización de 439 millones de dólares a 33 estados y a Puerto Rico por emplear una estrategia comercial para captar a los adolescentes.

Una patología asociada al vapeo

Ya existe una patología relacionada con el uso de estos dispositivos: la lesión pulmonar asociada al cigarrillo electrónico o el vapeo (”evali” por sus siglas en inglés). Apareció en Estados Unidos en 2019 y los últimos datos conocidos se refieren a 2668 afectados y 68 muertos, casi todos en ese país. Entre sus síntomas se encuentran la tos, dificultad para respirar y el dolor en el pecho, entre otros. También puede causar fiebre, escalofríos o pérdida de peso, afirman desde el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de la nación norteamericana. En Europa solo se ha dado un caso en Bélgica y otros dos en Francia; estos últimos, de turistas estadounidenses que estaban de visita en el país.

La enfermedad se relaciona con el acetato de vitamina E, un componente que puede estar presente en los líquidos de los cigarrillos electrónicos como espesante, sobre todo en los que contienen tetrahidrocannabinol (THC), uno de los componentes químicos del cannabis. La legislación europea prohíbe el uso de vitaminas como ingrediente o aditivo en los líquidos, lo que explica la mínima incidencia de la enfermedad en este territorio.

Aunque desde el propio sector insisten en el papel de los cigarrillos electrónicos como herramienta para dejar de fumar, Fernández y Rábade se oponen taxativamente a ello. Ambos insisten en que, lejos de lograr ese objetivo, los consumidores, en la mayoría de los casos, acaban realizando un empleo dual. Es decir, combinan los DSLN con el tabaco tradicional. El Ministerio de Sanidad tampoco está de acuerdo. En el informe sobre cigarrillos electrónicos establecen que esa afirmación “es insostenible con las evidencias actuales”.

Verdejo es un ejemplo de lo que afirman los doctores. A él los cigarrillos electrónicos, a pesar de usarlos con nicotina, no le calman la ansiedad de la misma forma que los manufacturados, así que utiliza ambos. “Aunque esté 40 minutos con el vapeador, cuando lo dejo me apetece un cigarro porque no me sacia”, asevera. Cuando consiguió dejar de fumar, lo único que le sirvió fueron unas pastillas que le recetó su médico. Rábade y Fernández afirman que este método, el tratamiento farmacológico, combinado con una terapia de apoyo y seguimiento, es la única forma eficaz para abandonar este hábito nocivo.

