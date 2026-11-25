Un altercado entre la Policía de la Ciudad y vecinos de Caballito escaló rápidamente y terminó con la detención de un hombre. Fue luego de que los efectivos removieran a clientes que se encontraban en el deck de un café en Ambrosetti al 300 y lo rompieran para su remoción.

El dueño del local, Jorge Prado, denunció que el personal del Ministerio de Espacio Público porteño se presentó junto a agentes de la Policía para sacar el deck sobre la calle debido a la implementación del nuevo TramBus.

Según los nuevos cambios de circulación, dos colectivos que pasaban previamente por la avenida Acoyte ahora circularán por Ambrosetti, algo que generó gran oposición en los vecinos de la zona.

El altercado entre la Policía y los vecinos en Caballito

A pesar de que todavía había autos estacionados de la mano derecha -donde se supone que se encontrarán las paradas de los colectivos- el personal del Gobierno porteño y los agentes se presentaron para remover el deck con la mayor urgencia.

Prado reclamó que no recibió ninguna notificación de remoción del deck, mientras que los oficiales le manifestaban que dicha notificación llegó el viernes pasado por la tarde, en la previa del fin de semana largo. LA NACION se comunicó con el Gobierno de la Ciudad, pero no recibió respuesta.

Más videos de los incidentes en un local de Caballito

Tras una serie de disputas, los efectivos comenzaron a echar a los clientes del deck y mover las mesas y sillas, que todavía tenían las pertenencias de los clientes y consumiciones.

Durante esa discusión, la tensión fue en aumento, casi al mismo tiempo en el que empleados de una empresa llegaron para remover el deck. Habían sido llamados por el socio de Prado. Sin embargo, el personal del Gobierno porteño se negó a que el deck fuera removido correctamente. “En una hora llegaban para desarmarlo. Dijeron que no. Lo rompieron y se lo llevaron”, afirmó Prado en diálogo con TN.

El momento de la detención del empleado del local en Caballito

Según detalló el dueño del local, se habría desatado una discusión entre uno de los empleados de la empresa que iba a remover el deck y otro hombre, por lo cual se trasladaron a la esquina para continuar la pelea lejos del negocio.

“Discutieron dos chicos y se fueron a la esquina y la policía empezó a correrlos para acá. Me rompieron el negocio, le rompieron la moto a uno de los empleados, cagaron a trompadas a un chico. Yo en un momento revoleé una silla. Tuve 30 policías acá dentro”, reclamó Prado.

Los videos documentaron el momento en el que más de cinco policías redujeron a un solo hombre, mientras los vecinos gritaban que lo dejen en paz. En la desesperación, Prado gritó que pararan y, luego, revoleó una silla hacia los agentes. “¡Me están rompiendo el local!“, le gritó a dos policías.

Poco después se llevaron al hombre. Según reportó la Policía de la Ciudad, la detención ocurrió por que habría agredido al inspector de Espacio Público.