El padre de Agostina Páez habló tras la decisión de la justicia brasileña: “Ya veremos cómo hacemos”

La justicia brasileña redujo el pedido de condena de Agostina Páez de tres delitos a uno, con una pena mínima que podría compensarse con servicios comunitarios y el pago de resarcimiento a la víctima, según explicó la abogada de la acusada, Carla Junqueira. De esta manera, la joven podrá volver a Argentina, algo que fue celebrado tanto por ella como por su padre Mariano. Minutos después del comunicado oficial, ambos dialogaron con LN+ y contaron las sensaciones por este esperado resultado.

En un primer lugar, Mariano Páez señaló: “Es un alivio total para mí y para toda la familia, sobre todo para ella que estaba muy asustada la verdad. Muy contento, esperando que decida el juez el fallo, únicamente son ya pasos protocolares solamente y bueno, hay que esperar, yo pienso que en una semana estaremos en Santiago ya”. Con estas palabras, dejó en evidencia su alegría por “recuperar” a su hija.

Tras esta respuesta, Agostina se sumó al móvil y se mostró esperanzada: “Estoy naciendo de nuevo y estoy contenta porque puedo volver a Argentina”. Esto mismo fue replicado por su padre, quien insistió en demostrar su felicidad con un abrazo y un beso en la cabeza de la abogada. “No [lo] puedo creer. No sé si reírme, llorar, festejar. La verdad que estoy muy contento con este fallo. Y bueno, esto es lo que esperábamos. Y feliz por mi hija, que ahora está bien. Esperando regresar a Santiago nomás y volver a las actividades, a la vida normal que teníamos”, continuó.

Agostina Páez podrá dejar Brasil luego de varias semanas (Foto: Redes Sociales)

Al respecto de todo lo que vivió, la santiagueña aseguró: “Es un aprendizaje y voy a seguir tratando de enseñarles, a través de mis redes, utilizándolas, para enseñar sobre racismo, hablar de derecho y seguir con la actividad normal”. De esta manera, dejó en claro que buscará limpiar su nombre luego de este escándalo internacional.

“Es un milagro, yo veía que tenía todo en contra. Dentro del juicio he sido muy sincera, he contado toda la verdad, todo lo que ha pasado. La doctora Junqueira con un trabajo increíble. Obviamente ha sido en conjunto con Sebastián Robles desde Argentina. Entre los dos han armado una defensa increíble. Y estoy muy agradecida. Y en todo momento del juicio he estado escuchando atentamente, entiendo portugués a la perfección, esta es otra cosa que me llevo a Argentina. Y bueno, entendiendo todo y contando todo como realmente han sido las cosas”, explicó Agostina sobre su desgarradora frase vinculada a quitarse la vida si el fallo era adverso.

Para finalizar, Mariano fue consultado por el dinero que deberán abonar como resarcimiento para conseguir la libertad definitiva de su hija: “Ya veremos cómo hacemos. Pero lo vamos a tener que lograr para que se termine esto de una vez por todas. Vender algo y salvarnos, pero bueno, no tiene precio la libertad de mi hija”. Con esto, dejó en claro que no será nada accesible la multa que deberá pagar que, según el pedido de la fiscalía, podría ser de aproximadamente US$50.000 a cada una de las víctimas.

Qué dijo Agostina Páez tras salir de la audiencia

Al ser consultada por LN+ por el resultado de la audiencia, Agostina Páez reveló: “Bien, mucho mejor que antes. Se ha resuelto bastante bien y voy a poder volver a casa. No hay pena, es resarcimiento. Y bueno, en estos días me van a dejar volver a Argentina”.

Luego, la abogada Carla Junqueira fue quien entró en los detalles: “Es así, el juez no falló en el fondo. La verdad estamos muy acordes con el resultado. En realidad, entramos esperando una pena de por lo menos dos años, con cumplimiento efectivo en Argentina, y ya estaríamos satisfechos, pero la fiscal entendió que el pedido de disculpas significó que Agostina terminó de entender lo que significa para Brasil el racismo. Que por lo tanto no se opondría a que Agustina vuelva a Argentina”.

Agostina Páez podrá volver a la Argentina

Así, en aproximadamente tres días podría darse el regreso de la abogada santiagueña al país. Al respecto, Agostina explicó: “Depende del juez y de los días, él nos ha explicado que iba a tratar de hacerlo lo más rápido posible, entendiendo que tiene muchos casos. La peor experiencia de mi vida, me siento aliviada ahora”.

Luego, Junqueira agregó: “Fiscalía redujo el pedido de tres delitos a uno, con pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios y pagamento de reparación a las víctimas. Servicios en Argentina. La Fiscalía entendió que era solo un delito continuado de reacción contra tres víctimas y que el pedido de disculpas sirve para que esto haya reconocido y entendido”.