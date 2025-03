El padre de Pablo Grillo reveló cómo sigue la salud de su hijo y dejó un mensaje para los manifestantes

Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo -el fotoperiodista que recibió un disparo de una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza cuando trabajaba en la marcha por los jubilados,- volvió a brindar detalles sobre el estado de salud de su hijo. Reveló este martes que el joven se encuentra “estable” dentro de “la situación delicada” en la que se encuentra en el Hospital Ramos Mejía. Además, en vísperas de una nueva manifestación convocada en las inmediaciones del Congreso para mañana, dijo que su hijo “sería el primero en ir”. “Pido por favor, mucho cuidado. A las autoridades, por lo menos que no sean locos”, indicó.

“Pablo sigue estable dentro de la situación delicada que ya conocemos. Estamos esperando la evolución y viendo qué pasa, sobre todo con lo posterior al proceso de despertar, ir viendo el nivel de las lesiones que tiene porque el daño es grande”, indicó este martes por la mañana en diálogo con Radio El Destape. Tras eso, expresó cómo se siente él y su familia mientras el fotógrafo se encuentra con asistencia respiratoria y en estado delicado: “Estamos cansados, tristes y expectantes, pero muy acompañados. Y enojados por supuesto, con toda esta mierda”.

UENOS AIRES (ARGENTINA), 12/03/2025.- El fotógrafo Pablo Grillo fue herido de gravedad durante una manifestación este miércoles. STR - EFE

Sobre la movilización convocada para mañana, en la que el Gobierno nacional espera desplegar un nuevo operativo policial si la protesta escala nuevamente como el miércoles pasado, Grillo advirtió: “El pueblo siempre fue así. Ante situaciones como estas de extrema violencia y agresión constante a sectores populares, de una forma u otra el pueblo reacciona. Pido por favor, mucho cuidado. A las autoridades, por lo menos que no sean locos”.

Al ser consultado sobre su presencia, dijo: “Yo creo que hay que ir. Desearía ir, no sé si podré con esta situación. No estoy lejos [desde el hospital donde monitorea la salud de su hijo]. Tal vez vaya pero no lo podría asegurar”. Con la voz quebrada, el padre del fotógrafo aseguró que su hijo “sería el primero” en asistir a la manifestación. “Yo creo que va a estar ahí, con los carteles, las banderas, las consignas”, insistió en llanto.

En otro tramo de la entrevista, Fabián Grillo indicó que posiblemente hoy defina una denuncia a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el manejo del operativo por el que resultó herido su hijo. “Estos además de turros son muy bichos, tiene que ser un método muy eficaz. Calculo que lo definiremos hoy”, aseveró.

El disparo

El momento en que Grillo fue alcanzado por el proyectil quedó registrado en un video. En cuclillas, detrás de una de las tantas pequeñas fogatas que marcaron la marcha del miércoles, se preparó para sacar una foto sobre la avenida Hipólito Irigoyen con el Congreso de fondo. Fue en ese momento que se escuchó un estruendo y la cápsula gris impactó en su cabeza. Inmediatamente, Grillo cayó hacia atrás y quedó tendido en el suelo.

El momento en el que hirieron al fotógrafo

Desde su ingreso al Hospital Ramos Mejía, el fotógrafo se encuentra en grave estado y el viernes pasado se sometió a una segunda operación por una pérdida que sufría en el cerebro. Ese día por la mañana, el padre del fotoperiodista de 35 años había contado que nadie del gobierno nacional que comanda Javier Milei, y que tenía a cargo el operativo en la protesta, se acercó, pero que sí lo hizo el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, del Gabinete de Jorge Macri.

El domingo, Bullrich volvió a ratificar el accionar de las fuerzas federales durante el operativo del miércoles, que terminó con 114 detenidos y sostuvo: “Una cosa son 200 jubilados que van a protestar a las inmediaciones del Congreso. Lo que sucedió el miércoles, mientras tanto, está por fuera de la Constitución. La alteración al orden, destrucción, ir a una plaza a romper todo lo que te encontrás, tener armas. Eso, desde mi punto de vista, no está dentro del derecho. La alteración total del orden público es un mecanismo utilizado, a mi parecer, para sacar un gobierno por las malas. Entonces, existe una amplia diferencia entre una marcha y lo que pasó el otro día. Lo que pasó el otro día fue una batalla para intentar generar una degradación de loas valores democráticos”.

LA NACION