Hay alerta amarilla por tormentas en algunos sectores de Buenos Aires y otras provincias para este martes 18 de marzo

En un contexto de abundantes precipitaciones en algunos puntos de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 18 de marzo. Además informó que en el sur del territorio nacional se esperan vientos fuertes.

El SMN indicó que, en Buenos Aires, el aviso regirá en zonas del centro y sureste de la provincia. Es el caso de Miramar, Mar del Plata, Balcarce, Coronel Vidal, Villa Gesell, Pinamar, General Madariaga, Maipú, General Guido, Ayacucho, Tandil, Benito Juárez, Rauch, Azul y Tapalqué, donde se sufrirán valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

A diez días del temporal que devastó Bahía Blanca, en la ciudad bonaerense no se anticipan condiciones adversas. Para este miércoles se había emitido una alerta amarilla por tormentas, sin embargo, sólo se registró un chaparrón que duró apenas unos minutos.

Otras provincias que estarán bajo advertencia de nivel amarillo por tormentas serán Formosa, Chaco -en Juan José Castelli, Tres Isletas y Pampa del Infierno- y Salta -en General Mosconi, Rivadavia, Iruya, San Ramón de la Nueva Orán, Tartagal y Santa Victoria-.

El mapa de provincias que estarán bajo alerta amarilla por tormentas

Frente a esto, se recomienda: no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otra parte, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa señaló que está prevista una alerta amarilla por vientos fuertes para la zona cordillerana de Santa Cruz, en la Patagonia.

El clima en el AMBA

El Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para este martes en la ciudad de Buenos Aires, donde la temperatura rondará los 24.6°C, con mínimas de 20° y máximas de 28 grados. El cielo estará parcialmente nublado y se esperan pequeños chaparrones a lo largo de la jornada. Los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas de tres kilómetros por hora, mientras que la humedad será del 58%.

En la ciudad de Buenos Aires se esperan chaparrones. Santiago Filipuzzi

Por otra parte, en el conurbano bonaerense el mercurio oscilará en 17°C y 28°C, con chaparrones aislados y una humedad aproximada del 68%. También se espera que los vientos del sector noreste corran a una velocidad de siete kilómetros por hora.

El organismo también emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura será de 24.8°C en Córdoba, 24.5°C en Tucumán, 24.8°C en Santa Fe, 24.5°C en Entre Ríos, 21.2°C en Río Negro, 25°C en Chubut, 10.7°C en Santa Cruz, 22.2°C en Jujuy, 20.3°C en Salta, 27.4°C en La Rioja, 28.3°C en Santiago del Estero, 24.5°C en San Luis, 30.4°C en San Juan, 26°C en Mendoza y 26.8°C en Misiones.

