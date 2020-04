El Pentágono publica oficialmente tres videos de ovnis de 2017 y 2018

La Marina publicó en su página web tres videos en donde se estudia la aparición de objetos voladores no identificados. Fuente: LA NACION

El Pentágono difundió de manera oficial las grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNI) por parte de sus pilotos. La primera de las imágenes fue tomada en 2004 y las otras dos en 2015.

El Departamento de Defensa "publica estos vídeos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los vídeos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado", explicó el Gobierno de EE UU en un comunicado.

Estos tres videos de ovnis fueron publicados previamente por el diario The New York Times y por un grupo de investigación de ovnis (donde participa Tom DeLonge, el ex cantante de Blink-182) .

Los videos se llaman "FLIR.mp4" , "GOFAST.wmv" y "GIMBAL.wmv" y fueron obtenidos y publicados en 2017 y 2018 por la Academia To the Stars, lo que genero un nuevo auge de la ufología. Pero fundamentalmente, los videos dan prueba de que los aviadores militares vieron ovnis y que el Pentágono investigó estos fenómenos.

El Pentágono tenía un programa clasificado para investigar estos fenómenos que comenzó en 2007, pero que los canceló en 2012 por reasignación de fondos. Luis Elizondo, el exdirector de ese programa, había dicho a la CNN en 2017: "hay evidencias convincentes de que quizás no estemos solos".