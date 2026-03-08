Único en su tipo: así es el helicóptero de la NASA que viajará a explorar la luna de Saturno

La misión Dragonfly de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) enviará un helicóptero robótico a explorar Titán, la luna más grande de Saturno. El lanzamiento está previsto para julio de 2028 y la nave llegará al satélite en diciembre de 2034. El vehículo volará entre diferentes zonas de la superficie para investigar procesos químicos relacionados con el origen de la vida.

¿Cómo es Dragonfly, el helicóptero que explorará la luna de Saturno?

La investigadora principal de la misión, Elizabeth Turtle, explicó en el podcast oficial de la agencia que el vehículo es un octocóptero, es decir, con ocho hélices. Estas se organizan en cuatro pares que giran en sentidos opuestos. Señaló que “Dragonfly es un helicóptero grande, aproximadamente del tamaño de un coche pequeño”.

La misión Dragonfly despegará en 2028 con destino a Titán

La científica indicó que el diseño permitirá transportar los instrumentos científicos a diferentes lugares del satélite. Explicó que el objetivo es “explorar distintos entornos en Titán y comprender la química que existe en su superficie”.

Una misión científica para estudiar la química previa al origen de la vida

La misión tiene como objetivo investigar los procesos químicos que pudieron existir antes del surgimiento de la vida, explican en un comunicado de la NASA emitido en 2024.

Según comentó Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en ese documento, la observación de Titán permitirá ampliar las capacidades tecnológicas de la agencia. Fox señaló que “explorar Titán llevará al límite” lo que pueden hacer “con vehículos de rotores fuera de la Tierra”.

La misión Dragonfly analizará compuestos orgánicos en la atmósfera y el suelo de Titán NASA

Titán presenta características que lo convierten en un objetivo clave para la investigación científica:

Posee una atmósfera densa compuesta principalmente por nitrógeno.

Contiene metano y moléculas orgánicas complejas.

Tiene una superficie helada con dunas de arena orgánica.

En el podcast de la agencia, Elizabeth Turtle señaló que Titán ofrece “una oportunidad para entender los pasos químicos que pudieron ocurrir antes de que la química diera el salto a la biología en la Tierra”, es decir, que se produjera el origen de la vida.

A su vez, explicó que la gravedad del satélite es aproximadamente una séptima parte de la terrestre. Esta condición facilita el vuelo de vehículos como Dragonfly.

También destacó que la atmósfera del satélite es más densa que la de Marte. Por esa razón, resulta más sencillo volar allí que en el planeta rojo.

La temperatura media en Titán alcanza los 94 Kelvin, equivalentes a −180 °C. A pesar del frío extremo, la atmósfera mantiene condiciones relativamente estables entre el día y la noche.

¿Cómo explorará Dragonfly la superficie del satélite?

El helicóptero aterrizará en una región ecuatorial del satélite. Desde allí realizará vuelos para analizar diferentes ambientes geológicos.

Turtle explicó que el plan consiste en desplazarse entre dunas de arena orgánica y zonas interdunares. Luego, el vehículo se dirigirá hacia un antiguo cráter de impacto.

La investigadora indicó que ese lugar podría haber contenido líquido en el pasado. En ese entorno, moléculas orgánicas complejas pudieron mezclarse con agua durante largos períodos.

Dragonfly analizará estos materiales para estudiar posibles procesos químicos precursores de la vida. La nave visitará decenas de ubicaciones durante su misión científica.

Dragonfly recorrerá distintos paisajes de Titán para estudiar su geología y su química NASA

El lanzamiento, viaje y llegada a Titán

La misión Dragonfly forma parte del programa New Frontiers de la NASA. El proyecto superó la revisión preliminar de diseño en 2023.

Posteriormente, la agencia confirmó la misión con un costo total estimado de US$3,35 mil millones. El cronograma oficial establece:

Lanzamiento: julio de 2028

julio de 2028 Viaje espacial: aproximadamente seis años y medio

aproximadamente seis años y medio Llegada a Titán: diciembre de 2034

Una vez en el satélite, la misión científica durará alrededor de tres años y tres meses.