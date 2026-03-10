Un satélite de la NASA reingresará hoy a la atmósfera terrestre tras 14 años y podría estrellarse contra la Tierra

El Centro Espacial de la NASA confirmó que el satélite Van Allen Probe A se encuentra en su fase final de vida operativa y tiene previsto reingresar a la atmósfera terrestre durante la jornada de hoy, martes 10 de marzo de 2026. El dispositivo, que pesa aproximadamente 600 kilogramos, completó una trayectoria de casi 14 años en el espacio tras su lanzamiento en agosto de 2012, por lo que superó ampliamente las expectativas iniciales de su misión original. Según informó la agencia espacial, la mayoría de la estructura del equipo se desintegrará al entrar en contacto con las capas densas de la atmósfera debido a las altas temperaturas generadas por la fricción, aunque no se descarta que algunos fragmentos sólidos logren alcanzar la superficie de la Tierra.

La trayectoria del satélite, que es monitoreada tanto por la NASA como por la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, indica que el reingreso está previsto para las 19:45 EDT (20:45 en Argentina), con un margen de incertidumbre de hasta 24 horas. Ante la inquietud que suele generar el descenso de chatarra espacial, las autoridades enfatizaron que el peligro para la integridad física de las personas es ínfimo. “El riesgo de daño causado a cualquier persona en la Tierra es bajo; aproximadamente 1 en 4.200”, puntualizaron voceros de la NASA en un comunicado oficial. Esta estimación estadística, equivalente a un 0,02% de probabilidad, contempla la vasta extensión de los océanos, que cubren el 70% de la superficie terrestre, convirtiéndolos en la zona más probable para la caída de posibles restos.

La mayoría de la estructura del satélite se desintegrará al entrar en contacto con las capas densas de la atmósfera Foto: Pexels

La vida útil del Van Allen Probe A, originalmente diseñado para operar durante dos años, se extendió significativamente hasta su desactivación en 2019. Junto a su gemelo, el Van Allen Probe B, la sonda fue fundamental para investigar las zonas conocidas como cinturones de Van Allen, regiones de partículas cargadas que son atrapadas por el campo magnético del planeta. Según la documentación técnica publicada por la agencia, estos cinturones actúan como un escudo protector contra tormentas solares y vientos cósmicos, fenómenos que pueden comprometer la infraestructura tecnológica, las comunicaciones satelitales y los sistemas de navegación global. El estudio de este entorno fue clave para mejorar la precisión de los pronósticos sobre el clima espacial.

El factor que precipitó el descenso del satélite antes de lo previsto guarda relación con el ciclo solar actual. Inicialmente, los modelos científicos preveían que la sonda permanecería en órbita hasta 2034. Sin embargo, la intensa actividad registrada por el Sol en los últimos años, que alcanzó su máximo en 2024, provocó una expansión en la atmósfera superior de la Tierra. Este fenómeno incrementó la fricción y el arrastre atmosférico, lo que forzó un decaimiento orbital más acelerado. Cabe señalar que, a diferencia de la unidad A, el Van Allen Probe B no tiene proyectado su reingreso antes del año 2030, según las proyecciones vigentes de la NASA.

Los arcos aurorales son resultados de lo que investigaron los satélites Van Allen NASA

Durante sus siete años de recolección de datos, la misión alcanzó hitos científicos relevantes, como la detección de una tercera correa de radiación transitoria que se forma bajo condiciones de alta actividad solar. La información recabada todavía es analizada en la actualidad para optimizar la seguridad de los astronautas y el diseño de futuros satélites ante tormentas geomagnéticas severas. Mientras el rastreo del objeto continúa en tiempo real, los especialistas aseguran que los datos son constantemente actualizados conforme el equipo se aproxima a las capas inferiores de la atmósfera.