El lugar del Sistema Solar en el que la NASA busca vida extraterrestre

La búsqueda de vida extraterrestre en nuestro Sistema Solar atraviesa un momento de inflexión marcado por la prudencia científica y la sofisticación tecnológica. Desde los pioneros experimentos de las sondas Viking en 1976 hasta las exploraciones actuales del rover Perseverance, la NASA mantiene el objetivo de identificar biofirmas, rastros químicos o estructurales que revelen actividad biológica pasada o presente fuera de la Tierra. Sin embargo, este camino se topa con un obstáculo fundamental: la carencia de una definición universalmente aceptada sobre qué constituye la vida en términos químicos.

En septiembre de 2025, la agencia espacial estadounidense informó sobre un hallazgo relevante en el cráter Jezero de Marte. El rover Perseverance identificó una roca denominada Cheyava Falls que presenta reacciones redox, procesos químicos que, en nuestro planeta, suelen vincularse tanto con procesos biológicos como geológicos. Las características manchas de leopardo detectadas en la superficie de esta roca despertaron un marcado interés astrobiológico, por lo que el especialista Sean McMahon, de la Universidad de Edimburgo, advierte sobre la delgada línea que separa ambos mundos. “Si nos preguntamos qué tan complicada puede llegar a ser la química no biológica, la respuesta es la química biológica, porque la química biológica proviene de la química no biológica”, señaló en declaraciones al portal National Geographic.

La NASA descubrió la mejor pista de la existencia de vida antigua en Marte hasta la fecha NASA

La historia de la exploración marciana está repleta de lecciones sobre la cautela, ya que en 1976, las Viking realizaron pruebas de liberación etiquetada que arrojaron gases compatibles con procesos metabólicos, pero los resultados no lograron ser reproducidos consistentemente. Años más tarde, el consenso científico se inclinó hacia explicaciones abióticas. Del mismo modo, el anuncio de 1996 sobre el meteorito Allan Hills 84001, que supuestamente contenía fósiles de una biota marciana, fue posteriormente desacreditado al comprenderse mejor la geoquímica inorgánica.

Frances Westall, exdirectora del Grupo de Exobiología del Centro de Biofísica Molecular de Francia, enfatizó a National Geographic la dificultad de este trabajo: “Me llevó casi 20 años confirmar el origen biológico de unos microbios fosilizados australianos que datan de hace 3450 millones de años”.

Westall ejemplificó con los microbios fosilizados australianos para evidenciar la dificultad de esta tarea Keyron Hickman-Lewis

El desafío no se limita a Marte, sino que la NASA, según detalla en sus registros oficiales, amplía su horizonte hacia las lunas oceánicas de Júpiter, como Europa, donde los océanos subsuperficiales podrían albergar condiciones propicias para la vida. Asimismo, el uso de telescopios avanzados como el James Webb permite analizar las atmósferas de exoplanetas mediante la espectroscopia de tránsito, una técnica que descompone la luz como un código de barras para identificar la presencia de gases como metano o dióxido de carbono.

Si bien la detección de fosfina en Venus en 2021 o los indicios en el exoplaneta K2-18 b generan entusiasmo, ambos casos demuestran que cada descubrimiento exige un proceso minucioso de descarte de procesos no biológicos.

El exoplaneta K2-18 b genera expectativa, aunque está lejos del Sistema Solar NASA

La comunidad científica coincide en que la clave reside en la recolección de muestras físicas. El Perseverance recopiló material valioso, pero su análisis definitivo depende de una misión futura destinada a traer dichas muestras a la Tierra. Mientras tanto, la paciencia es el activo principal y así lo explica Westall al referirse a la búsqueda de vida en el universo: “Probablemente será como buscar una aguja en un pajar”.