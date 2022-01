El picante cruce entre Marta Cohen y el doctor Claudio Zin por los autotests

La médica Marta Cohen y el doctor Claudio Zin mantuvieron un picante cruce este lunes en el programa +Info a la tarde, por La Nación+, mientras discutían sobre los autotests de detección de coronavirus en el marco de la tercera ola desatada por la variante Ómicron, que en las últimas 24 horas registró en el país 88.352 nuevos casos con un 63,2% de positividad.

Zin criticó a la patóloga pediatra porque consideró que muchas de sus opiniones no son aplicables a la Argentina: “Esto que usted plantea no puede hacerse en la Argentina. No puede sugerirle a la ministra (Carla) Vizzotti que una persona que es contacto estrecho se haga un PCR, que vuelva a repetirlo y después se hagan cinco autotests para todo el grupo familiar. ¿Usted sabe cuánto cuestan?”.

“No hay peor derrotado que quien se considera derrotado cuando comienza”, retrucó Cohen, quien previamente había sugerido que una persona que es contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus y es trabajador esencial debe “hacerse un PCR” y en caso de obtener resultado negativo someterse a test rápidos antes de presentarse a trabajar. A su vez, resaltó que los test rápidos “deben ser gratuitos” y estimó que actualmente hay entre “250.000 y 300.000 casos diarios” de Covid-19 en la Argentina.

El intercambio, que se extendió unos cinco minutos, fue subiendo de tono aun cuando el conductor, Hugo Macchiavelli, intentó calmarlo. “Intento poner un manto de realidad a las cosas porque usted se vuelve a Londres y yo me quedo acá”, le dijo Zin a la médica, que está radicada en Reino Unido. Ella respondió: “Yo soy argentina y hablo por mi país porque me considero argentina. Vivo físicamente allá y espiritualmente acá. Uno tiene que pensar hacia donde quiere ir y poner metas y con ellas tratar de llegar. No hay que decir esto no se puede hacer en este país”.

Previo a la discusión con Zin, Cohen, que hoy se reunió con la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que la variante Ómicron de Covid-19 es “producto de la estupidez humana” y explicó: “Si nosotros hubiésemos vacunado al mundo de manera equitativa, a lo mejor no hubiera surgido Ómicron, que surgió en el África subsahariana que tiene muy poca vacunación. Hay una persona vulnerable que se enfermó, le dio lugar a una gran carga viral, mutó y surgió una nueva variante. Eso puede pasar si la cuarta dosis la damos de esta manera si en vez de vacunar a personas de todos los países vacunamos a uno solo”.

Ante la consulta de si el gobierno nacional manejó bien la pandemia, Cohen sostuvo que todo el mundo cometió errores: “Reino Unidos, Estados Unidos y la OMS que fue la primera que falló, también cometieron. Lo importante es mirar para atrás, corregir los errores y cambiar dinámicas. Hay que cambiar las cosas a medidas que suceden”.