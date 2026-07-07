A una hora de CABA y gratis: llega el festival ideal para disfrutar con amigos este fin de semana largo de julio

La producción de vino suele asociarse con provincias como Mendoza, San Juan o Salta. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires también cuenta con una tradición vitivinícola propia. Uno de sus máximos exponentes es el histórico Vino de la Costa de Berisso, un producto que logró recuperarse y consolidarse como un emblema de la identidad local.

Cada invierno, esa tradición se celebra con la Fiesta Provincial del Vino de la Costa, un evento que reúne a productores, emprendedores, instituciones y visitantes de distintos puntos del país. Con el paso de los años, el festival se transformó en uno de los encuentros gastronómicos y culturales más importantes de la región, ofreciendo una propuesta ideal para quienes buscan una escapada diferente durante el fin de semana largo.

La Fiesta del Vino se celebra en Berisso, La Plata

En esta edición, la ciudad volverá a abrir sus puertas con una programación que combina degustaciones, recorridos turísticos, espectáculos artísticos y una amplia oferta gastronómica pensada para todas las edades.

Cuándo y dónde se realiza la fiesta

La 22ª Fiesta Provincial del Vino de la Costa se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de julio en el Gimnasio Municipal de Berisso, ubicado en las calles 9 y 169. La entrada será libre y gratuita, y durante las tres jornadas habrá actividades desde el mediodía hasta la noche.

La Fiesta del Vino de la Costa que se celebra en Berisso

El evento es organizado por la Municipalidad de Berisso junto con la Cooperativa del Vino de la Costa y distintas facultades de la Universidad Nacional de La Plata, con el objetivo de promover la producción regional y difundir la historia de una actividad que forma parte del patrimonio cultural bonaerense.

Qué actividades habrá durante el festival

El gran atractivo será la posibilidad de degustar y adquirir diferentes variedades de Vino de la Costa, elaborado por productores locales que mantienen viva una tradición centenaria recuperada en las últimas décadas.

Además, los visitantes podrán recorrer una feria integrada por productores regionales, artesanos y emprendedores gastronómicos, donde también habrá dulces artesanales, conservas, miel, licores, cervezas, quesos y numerosos productos típicos elaborados en la región.

La fiesta patria que se celebra en Berisso, La Plata

La programación incluirá también concursos de vinos caseros y del Vino de la Costa, certámenes de mermeladas artesanales, charlas, exposiciones y visitas guiadas a los viñedos y a la Cooperativa del Vino de la Costa, una de las actividades más buscadas por quienes desean conocer el proceso de elaboración de esta bebida característica de Berisso.

Como ocurre cada año, el escenario principal ofrecerá espectáculos musicales, presentaciones de ballets folklóricos y shows de artistas locales que acompañarán toda la celebración, generando un ambiente ideal para compartir con amigos o en familia.

Cómo llegar a Berisso

Berisso se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de La Plata. A su vez, está a aproximadamente 65 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la ciudad de Buenos Aires, el acceso más directo es por la Autopista Buenos Aires–La Plata y luego por la Avenida 122 hasta ingresar al partido de Berisso. El recorrido demanda poco más de una hora en automóvil, dependiendo del tránsito.

También existen servicios de transporte público que conectan Berisso con La Plata, desde donde parten micros de media y larga distancia provenientes de distintos puntos de la provincia.

Una propuesta para descubrir otro costado del vino argentino

La Fiesta Provincial del Vino de la Costa es mucho más que una celebración gastronómica. Es una oportunidad para conocer una tradición productiva única dentro de la provincia de Buenos Aires, recorrer una ciudad con fuerte identidad inmigrante y disfrutar de una agenda repleta de actividades culturales.

Entre degustaciones, música en vivo, productos regionales y recorridos por los viñedos, el festival se presenta como una excelente alternativa para quienes buscan aprovechar el fin de semana largo con una escapada diferente, descubriendo una de las historias vitivinícolas más singulares de la Argentina.