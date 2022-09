El profundo mensaje que compartió Esteban Bullrich antes de su internación: “Rezo porque estoy indefenso”

El exsenador nacional por la provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich, quien fue internado este miércoles por un cuadro de dificultad respiratoria, había publicado días atrás un profundo mensaje en sus redes sociales, que hoy tomó mayor relevancia tras conocer la noticia sobre su estado de salud.

“Rezo porque estoy indefenso. Me surge la necesidad despierto o dormido. No lo cambia a Dios. Me cambia a mí”. La frase corresponde al reconocido escritor británico C. S. Lewis, pero cobra un fuerte sentido en la vida del exministro de Educación atravesada por su fe cristiana y su vínculo con Dios.

El profundo mensaje de Esteban Bullrich, días antes de su internación.

El dirigente de Juntos por el Cambio fue diagnosticado hace un año y medio con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y debido al avance de su enfermedad, a fines del año pasado decidió renunciar a su banca en el Senado. Desde entonces ha buscado enviar un mensaje esperanzador a todos aquellos pacientes que atraviesan la misma enfermedad. “Tiene cura, solo debemos encontrarla”, expresó en una oportunidad Bullrich, quien también preside una fundación para concientizar sobre la misma.

Este martes, tras un fuerte hermetismo, se conoció que el exministro de Educación había ingresado al Hospital Austral en Pilar. “En conjunto con su equipo médico de cabecera, se decidió ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica. El paciente se encuentra estable, sedado e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos”, indicaron en un parte médico que se conoció en la tarde de ayer. Y agregaron: “La familia solicita, como siempre, que los acompañen con sus oraciones. En función de su evolución, se evaluará la emisión de un nuevo parte médico”.

Esteban Bullrich, junto a su familia. Rodrigo Néspolo - LA NACION

La noticia de su internación causó preocupación en el ámbito público y tanto la dirigencia política como miles de usuarios expresaron su apoyo para el exfuncionario de Juntos por el Cambio a través de redes sociales.