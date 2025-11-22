El pronóstico del tiempo para este sábado 22 de noviembre en todo el país

Después de una semana que comenzó con temperaturas agradables pero finalizó con condiciones adversas y fuertes precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este sábado 22 de noviembre no se emitieron alertas por mal tiempo en ningún sector del país. En la Ciudad, en tanto, habrá una jornada nublada pero con mejoras respecto a los últimos días.

Este jueves, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa publicó para el AMBA y zonas del centro del país una alerta amarilla por tormentas fuertes que tuvo valores de precipitación acumulada de hasta 70 milímetros. En la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, el fenómeno generó abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas mayores a 75 kilómetros por hora. Luego, para el viernes, en este sector rigió un aviso por vientos fuertes.

Sin embargo, para el fin de semana no se esperan condiciones adversas. El Servicio Meteorológico señaló que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura rondará en 16°C, un poco más baja que durante los últimos días, con mínimas de 11°C y máximas de 21°C. El cielo estará parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora y la humedad será de 54%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

De todos modos, a pesar de no reflejar mejoras respecto a los días hábiles, el SMN informó que la temperatura irá mejorando con el correr de la semana. El domingo, el mercurio oscilará entre 15°C y 24°C, mientras que el lunes la máxima será de 26°C, el martes de 29°C y el miércoles de 31°C.

En el conurbano bonaerense también habrá subas paulatinas en la temperatura y para este sábado se prevén mínimas de 9°C y máximas de 20°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado y los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Además, la humedad será del 75%.

Para el centro del país también se espera una jornada nublada pero con temperaturas un poco más altas que en el AMBA. En estos casos, la mínima será de 13°C y la máxima de 30°C, el cielo estará parcialmente nublado y el viento del sector este tendrá velocidades aproximadas de 10 kilómetros por hora, mientras que la humedad será del 45%.

Vigilancia activa desde el Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas 🌋



💨 En las últimas semanas, el volcán Planchón-Peteroa, en la frontera entre Argentina y Chile cerca de Malargüe, volvió a mostrar actividad. pic.twitter.com/QOKcSObICy — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 21, 2025

En la Patagonia, por su parte, el cielo estará ligeramente nublado, por lo que el día será un poco más soleado. La temperatura rondará en 10°C y 24°C y la humedad será del 75%. En tanto, los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 12 y 22 kilómetros por hora, pero por la noche aparecerán ráfagas que podrían alcanzar los 59.

Por último, la temperatura en el norte oscilará entre 15°C y 25°C y, según estimaciones del organismo, el cielo estará mayormente nublado, aunque no se esperan lluvias. La humedad será del 58% y los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 59.