El reclamo de gastronómicos y hoteleros por las medidas: “Sin ayuda nos caemos”

El presidente Alberto Fernández anunció anoche las nuevas medidas para frenar la segunda ola del coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Entre otras disposiciones, el mandatario dictó la restricción nocturna por lo que no se podrá circular entre las 20 y las 6 de la mañana, desde el viernes a las 0 horas. Por esa razón, todos los comercios deberán cerrar a las 19 y, desde ese horario, podrán funcionar solo con envíos a domicilio.

Tras escuchar las normativas, la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrc) envió un comunicado para expresar su “total repudio y desacuerdo” a estas decisiones porque -tal como dicen- “golpean, otra vez, de lleno” su actividad.

Por su parte, el presidente de está entidad, Daniel Prieto, explicó que “la actualidad del sector es desesperante” y manifestó cuán grave es el panorama para ellos. “Cada nueva restricción es otro golpe, cada vez más duro, a nuestra actividad. Muchos gastronómicos y hoteleros ya cayeron al abismo y muchos otros están al borde y van a caer con estos anuncios realizados por el Presidente de la Nación”.

Según resaltó, para “subsistir” necesitan “poder trabajar y estar abiertos el mayor tiempo posible”. Por el contrario, necesitarían compensaciones económicas por parte del gobierno nacional y el de la Ciudad para no cerrar definitivamente sus puertas. “Sin su ayuda, nos vamos a caer todos”, sentenció el conductor de Ahrc, quien pidió que las autoridades los escuchen. “Comprendemos perfectamente que la situación sanitaria no es fácil. Pero debemos aprender de los errores de 2020 y no dejar al sector gastronómico y hotelero librado a su suerte”, concluyó.

En el comunicado de esta asociación, manifiestan que la pandemia les “transformó la vida” y que están “desesperados”. Así, detallan que, solo el año pasado, en la Argentina cerraron más de 10 locales y se perdieron más de 150 mil puestos de trabajo. Y proyectan: “Con las nuevas restricciones, si no recibimos ayuda, se perderán otros 200 mil puestos más y otros 15 mil locales tendrán que cerrar”.

Además, destacan el rol del sector gastronómico en el país como “uno de los generadores de trabajo más grandes de la Argentina” y como “el principal empleador en jóvenes de menos de 24 años”. Y añaden: “Generamos divisas y representamos una parte importante del producto bruto interno. Somos parte de la identidad de nuestro país y de la historia de vida de los argentinos”.

LA NACION