Una nueva encuesta muestra un resurgimiento religioso entre los hombres jóvenes en Estados Unidos

LOS ANGELES.– Una nueva encuesta publicada el jueves muestra que más hombres jóvenes en Estados Unidos se vuelcan a la religión, en un repunte de la afiliación de credo que implica además la primera vez en 25 años que los hombres jóvenes superan a las mujeres jóvenes en medida de religiosidad.

Los datos más recientes de Gallup muestran que para el 42% de los hombres estadounidenses de entre 18 y 29 años la religión es “muy importante”, un aumento notable respecto del 28% en 2022–2023. En el mismo período, el vínculo de las mujeres jóvenes con la religión se ha mantenido bajo, en torno al 30%.

La Iglesia de St. Thomas de Villanova, en el campus de la Universidad de Villanova, el 8 de mayo de 2025, en Pensilvania, Estados Unidos MATTHEW HATCHER - AFP

Desde hace varios años, muchos pastores en todo el país han notado que adultos jóvenes, especialmente hombres, están ocupando los bancos de sus iglesias. Los líderes han dado la bienvenida a estos nuevos fieles, aunque su llegada ha permanecido en parte como un misterio.

Académicos, activistas y líderes religiosos han debatido intensamente si el fenómeno es real y duradero. Algunos lo han descartado como un pico pasajero, mientras que otros lo han celebrado como un renacimiento.

El papa León XIV, primer pontífice norteamericano, tras reunirse con la comunidad de Bamenda en el cuarto día de un viaje apostólico por África, el 16 de abril de 2026 ALBERTO PIZZOLI - AFP

La encuesta de Gallup, que combinó datos recogidos a lo largo de varios años, parece confirmar que los hombres jóvenes, efectivamente, se están volviendo más religiosos. Pero también ha encontrado que la importancia de la religión está disminuyendo entre las mujeres jóvenes, ampliando una sorprendente brecha de género entre los adultos jóvenes.

Esto marca la primera vez que los hombres jóvenes superan ampliamente a las mujeres en esta medición, que se remonta al año 2000. Gallup presenta resultados agregados cada dos años para garantizar que las estimaciones sean estables.

La brecha de género

La brecha de género invertida entre los adultos jóvenes es “un hallazgo histórico muy potente”, dijo Frank Newport, encuestador de Gallup y uno de los autores del estudio.

“Uno de los hallazgos más duraderos y aparentemente permanentes en el estudio de la religión desde la década de 1950 era que las mujeres eran más religiosas que los hombres”, agregó Newport.

Vista interior del 8 de mayo de 2025 de la iglesia católica St. Mary of the Assumption, en Maple Park, Illinois, a la que asistió en su juventud el papa León XIV JIM VONDRUSKA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las razones de esta creciente brecha de género son complejas, pero la división refleja una fractura similar en sus posiciones políticas. La identidad cristiana, en particular, se ha asociado cada vez más con posturas políticas de derecha.

Otras encuestas sugieren que los hombres jóvenes también se diferencian de las mujeres jóvenes en algunas cuestiones morales importantes.

Encuestas del Pew Research Center realizadas en marzo de 2025 encontraron que alrededor de 4 de cada 10 hombres menores de 30 años consideran que el divorcio es moralmente incorrecto, en comparación con apenas 2 de cada 10 mujeres jóvenes.

Vista exterior del 8 de mayo de 2025 de la iglesia católica St. Mary of the Assumption, en Maple Park, Illinois, a la que asistió en su juventud el papa León XIV JIM VONDRUSKA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aún más hombres menores de 30, aproximadamente la mitad, dicen que el aborto es moralmente incorrecto, frente a solo alrededor de un tercio de las mujeres de la misma edad.

Los hombres jóvenes también tienen más probabilidades que las mujeres jóvenes de considerar que la homosexualidad es moralmente incorrecta, aunque ambos grupos son sustancialmente menos propensos que los hombres y mujeres de mayor edad a sostener esta postura.

Según los datos de Gallup, la inversión de la brecha de género respecto al nivel de religiosidad solo se está produciendo entre los adultos menores de 30 años. Entre los adultos de 30 años o más, las mujeres siguen siendo más religiosas que los hombres.

Desaceleración del declive en la religiosidad

Newport, quien ha estudiado durante décadas la brecha de género en la religiosidad, señaló que otro hallazgo importante es que la asistencia a servicios religiosos es, en líneas generales, similar entre hombres y mujeres.

La iglesia St. Thomas of Villanova, en el campus de la Universidad de Villanova, el 8 de mayo de 2025, en Villanova, Pensilvania, Estados Unidos MATTHEW HATCHER - AFP

“Una de las tendencias dominantes que hemos observado en los últimos años ha sido un descenso en la religiosidad entre los estadounidenses”, afirmó. “Ahora, entre los jóvenes, estamos viendo que ese descenso empieza a detenerse. Eso es bastante significativo”, agregó.

Sin embargo, aunque la edad no parece tener un gran impacto en la asistencia a la iglesia entre los hombres, la encuesta concluyó que las mujeres jóvenes son mucho menos propensas que las mujeres mayores a asistir al menos una vez al mes a servicios religiosos.

Una cuestión partidaria

Gran parte del crecimiento de la religiosidad se está dando entre los jóvenes republicanos. Los datos muestran que, desde 2022–2023, la asistencia a servicios religiosos ha aumentado entre hombres y mujeres jóvenes republicanos en comparación con sus pares demócratas. El porcentaje de hombres jóvenes republicanos que asisten a una iglesia, sinagoga, mezquita o templo al menos una vez por semana viene en aumento desde 2019, mientras que la asistencia de los hombres jóvenes demócratas en gran medida ha disminuido.

Interior de la iglesia católica St. Mary of the Assumption en Maple Park, Illinois, el 8 de mayo de 2025, en Chicago, Illinois, Estados Unidos JIM VONDRUSKA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Se observa un patrón similar entre las mujeres. Ahora, solo alrededor de una cuarta parte de las mujeres demócratas menores de 30 años asiste a la iglesia al menos una vez al mes, en comparación con cerca de seis de cada diez mujeres jóvenes republicanas.

Sin embargo, el panorama general de la religión en Estados Unidos sigue siendo el de un declive. Y algunos expertos ponen en duda la idea de que el país esté atravesando un renacimiento espiritual que pueda modificar de manera significativa esa trayectoria. Los adultos jóvenes de hoy siguen siendo considerablemente menos propensos a identificarse como cristianos que la generación de sus abuelos. Y, según Pew, más de una cuarta parte de los adultos estadounidenses –28%– afirma no tener ninguna identidad religiosa.

Agencia AP y diario The New York Times