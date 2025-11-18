El restaurante argentino que ganó el premio al mejor fine dining del mundo

Fogón Asado, un restaurante ubicado en el barrio porteño de Palermo, fue elegido como el mejor fine dining del mundo en los premios Travelers’ Choice Awards Best of the Best Restaurants, el reconocimiento más alto que la plataforma de viajes Trip Advisor otorga cada año. La empresa destacó la propuesta gastronómica centrada en el fuego lento, la preparación de la comida a la vista de los clientes y la calidad de los ingredientes.

El premio coloca al restaurante porteño al frente de una lista global que se construye a partir de las experiencias compartidas por miles de viajeros. Según Trip Advisor, Fogón Asado sobresale por mostrar la “rica tradición del asado con un toque especial” y por ofrecer una experiencia que “va mucho más allá de la comida típica de un asador”. El reconocimiento consolida su crecimiento internacional y lo posiciona como uno de los destinos gastronómicos más influyentes del momento.

Un plato conjunto de Fogón Asado

El corazón del restaurante es un “bar que rodea la parrilla”, donde los comensales observan de cerca la preparación de cada paso del menú, que se ofrece en dos alternativas: una degustación de nueve platos y otra de catorce pasos, disponible únicamente para 12 personas por noche. El objetivo —aseguran— es mantener un servicio reducido que permita seguir el ritmo de cocción de la brasa y sostener una experiencia personalizada.

Los platos cambian con frecuencia, aunque todos mantienen como eje la cocción lenta al fuego. Entre las entradas recientes se encuentran berenjenas asadas con ricotta y hierbas frescas, y queso gratinado acompañado de fruta a la parrilla. Luego llegan los cortes principales, preparados con distintas técnicas de ahumado: falda de cerdo, chuletón con piñas y chuletón de costilla, entre otros.

Cada cena incluye un maridaje con vinos seleccionados de bodegas antiguas del país, lo que suma una capa más de identidad argentina a la experiencia.

El chuletón añejo asado a la leña

Al anunciar los premios, la presidenta de TripAdvisor, Kristen Dalton, destacó los criterios que guiaron la selección. En el comunicado, difundido por Travel + Leisure, expresó: “Los mejores restaurantes de TripAdvisor se distinguen por su gastronomía excepcional, su servicio atento y sus ubicaciones privilegiadas, donde, sobre todo, los comensales crean recuerdos inolvidables”.

También señaló que la comunidad global de la plataforma permite que los viajeros encuentren tanto “joyas ocultas locales” como destinos únicos respaldados por reseñas confiables. Fogón Asado fue el establecimiento con mayor valoración dentro de esa lista, lo que lo ubicó en el primer puesto del ranking internacional.

Cómo quedó conformado el ranking de este año

Junto con el restaurante porteño, TripAdvisor reconoció a otros espacios destacados en distintos puntos del mundo. El top cinco se completó con:

Fogón Asado, en Buenos Aires.

Izakaya High Japanese Cuisine, en Palma de Mallorca

The Witchery, en Edimburgo.

Abrasado, en Mendoza, otro representante argentino dentro de la lista.

Marius Degustare, en Río de Janeiro

En Estados Unidos, el restaurante mejor calificado fue Revival, en Charleston, que quedó séptimo en la lista internacional. Se especializa en la tradición culinaria de Carolina del Sur y ofrece platos emblemáticos reinterpretados desde una mirada contemporánea.

El interior de Fogón Asado

Entre ellos aparecen ostras fritas con harina de maíz roja, arancini de langosta y un pirlou sureño preparado con langosta pochada en manteca, cangrejo, camarones, mejillones y azafrán. La propuesta combina tradición regional con técnicas actuales y fue la favorita entre los usuarios norteamericanos.