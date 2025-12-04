Fuerte debate por las villas en la Ciudad entre Marra y referentes barriales

La problemática de las villas en la ciudad de Buenos Aires no es algo nuevo. A medida que pasaron los gobiernos locales, donde en el último tiempo predominó la gestión de Pro, se generaron distintas controversias sobre cuestiones de urbanización, seguridad, educación, narcotráfico y obras, entre otros temas.

Este miércoles, legisladores porteños y distintos referentes de los barrios populares se cruzaron en un debate televisivo sobre la situación de las villas. El legislador porteño Ramiro Marra sentenció que la dirigencia política fue “funcional al crecimiento de las villas” durante los últimos 25 años. Según los datos que aportó en el programa A dos voces que se emite por TN, “en el año 2000 el 3% [de la población] vivía en villas, mientras que hoy esa cifra llega al 15%”.

La Villa 31 de Retiro LUIS ROBAYO - AFP

“Si no hacemos nada, en 2050 el 50% va a estar viviendo en una villa. Los índices de delincuencia son mucho más altos adentro de esos barrios que afuera. Los terrenos están usurpados. ¿Cuál es la diferencia entre un piquete, tomar un terreno o usurpar en una villa, es lo mismo, son delitos?“, prosiguió.

De “la urbanización fracasó” a “fueron abandonos de muchos gobiernos”: el debate por las villas en la Ciudad que cruzó a Marra con varios dirigentes Alejandro Guyot� - LA NACION

Luis Guisbert, vecino y referente de la Villa 31, contó durante ese debate que tuvo un reciente cruce con Marra porque había cuestionado un emprendedor del barrio llamado Alexis que hace contenido para YouTube. “En una entrevista le preguntaron cuánto cuesta alquilar una habitación en la villa y él dijo la verdad y Marra salió al cruce, sacándolo de contexto, como que él toma terrenos o vende propiedades ahí y nada que ver”,

El momento se volvió más tenso cuando el referente barrial apuntó con dureza contra el legislador: “Entiendo que quiera mantenerse en la política, que quiera mantener su sueldo de 6,5 millones de pesos por mes, pero hace cuatro años que no saca un proyecto de su autoría”. A lo que Marra le respondió: “Para sacar un proyecto de mi autoría tengo que tener mayoría; no me votó la mayoría, por eso es difícil”.

Villa 31 de Retiro Jorge Vidal

Para Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, la problemática actual con las villas porteñas es que no se plantean políticas públicas para aplicar en los 6500 barrios que, de acuerdo al último relevamiento nacional, se encuentran en condiciones irregulares.

“Si pensamos que en el mundo no hay problemas de vivienda, que Argentina es una isla, no, hay problemas de viviendas en todos lados. Vemos cómo terminan volviendo a la casa familiar, en una situación de hacinamiento generalizada. Marra arma un show y fue agresivo en toda su campaña y así se hizo conocido. Si queremos resolver el problema de acceso a la tierra y a la vivienda tenemos que planificar y ponernos de acuerdo. Estamos hablando de cómo avanza el narcotráfico, cuando se desfinanciaron un montón de espacios comunitarios que hacían de barrera para nuestros jóvenes”, agregó Saravia.

El cruce de Marra con un referente barrial

Juan Domingo “Jala” Romero, de la Asociación Civil “Los Principitos de Retiro”, afirmó durante el debate televisivo que “hay muchas villas porque distintos gobiernos se olvidaron de las villas y fueron abandonos, y la responsabilidad fue de cada gobierno que pasó”.

-“Marra, nombraste el tema del narcotráfico. Vos querés ir a la Villa 31. Te acompaño y no te va a pasar nada”, le dijo Romero.

-“¿Tengo que ir acompañado?“, repreguntó Marra.

-“No es que yo sea mafioso, se respeta a la gente que va conmigo. Pero vos lo que tenés de menos es respetar a la gente. ¿Recién ahora hay narcos? Sos un payaso, disculpame", arremetió Romero.

-“Respeto tu labor social, pero yo también estoy haciendo una labor social, porque el domingo murió una persona en un incendio en la Villa 31. Los terrenos están usurpados″, le retrucó Marra.

-“La mitad de la villa está urbanizada y no es un maquillaje”, respondió el dirigente barrial.

-“Por eso estoy en contra de la urbanización, porque no ayudó, por eso fue el crecimiento. La urbanización fracasó, hay cables colgando, faltan servicios básicos”, aseguró el legislador porteño.

-“Porque no se terminaron los trabajos”, dijo Romero, y apuró a su interlocutor: “Espero que esto no sea parte de un complot inmobiliario, por lo que yo me enteré, estás muy interesado sobre las tierras de la 31″.

-“Nunca hice un edificio en mi vida”, le respondió Marra.