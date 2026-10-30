El Senado aprobó la reforma de la ley de Salud Mental; según el Gobierno la deuda con el Cottolengo Don Orione está paga

El Senado aprobó y giró a Diputados la reforma a la Ley de Salud Mental . El texto, aprobado con 42 votos a favor y 21 en contra —todos del kirchnerismo—, sufrió modificaciones con el fin de poder aprobarlo. Se mantiene la prohibición de crear manicomios y la internación como una medida excepcional. Además, redefine la intervención de médicos y psicólogos.

. El texto, aprobado con 42 votos a favor y 21 en contra —todos del kirchnerismo—, sufrió modificaciones con el fin de poder aprobarlo. Se mantiene la prohibición de crear manicomios y la internación como una medida excepcional. Además, redefine la intervención de médicos y psicólogos. El Gobierno dice haber pagado una deuda con el Cottolengo que va a visitar el Papa . Después de que la Justicia Federal trabara un embargo de $828 millones sobre las cuentas del Ministerio de Salud de la Nación por una deuda con el Cottolengo Don Orione para la provisión de medicamentos, alimentos y pañales, desde el Gobierno afirman haber regularizado los pagos a la institución. Sucede a días de la llegada del Papa al país, quien durante su visita recorrerá el lugar.

Después de que la Justicia Federal trabara un embargo de $828 millones sobre las cuentas del Ministerio de Salud de la Nación por una deuda con el Cottolengo Don Orione para la provisión de medicamentos, alimentos y pañales, desde el Gobierno afirman haber regularizado los pagos a la institución. Sucede a días de la llegada del Papa al país, quien durante su visita recorrerá el lugar. Mercado Pago ya superó las revisiones técnicas para convertirse en banco . Al expediente de la compañía le resta completar el circuito administrativo y eventualmente obtener la aprobación del directorio de la autoridad monetaria. Con la autorización, la compañía podría ampliar su oferta de servicios bajo el marco regulatorio correspondiente a los bancos y competir con las entidades tradicionales.

Al expediente de la compañía le resta completar el circuito administrativo y eventualmente obtener la aprobación del directorio de la autoridad monetaria. Con la autorización, la compañía podría ampliar su oferta de servicios bajo el marco regulatorio correspondiente a los bancos y competir con las entidades tradicionales. Estados Unidos se prepara para las elecciones de medio término . Serán el martes próximo: se trata de una votación clave porque se renovará toda la Cámara de Representantes (435 escaños) y un tercio del Senado (35 bancas). El resultado definirá qué partido tendrá mayor control del Congreso. También se definirán gobernadores, legislaturas estatales y miles de cargos locales.

Serán el martes próximo: se trata de una votación clave porque se renovará toda la Cámara de Representantes (435 escaños) y un tercio del Senado (35 bancas). El resultado definirá qué partido tendrá mayor control del Congreso. También se definirán gobernadores, legislaturas estatales y miles de cargos locales. Colapinto, listo para el Gran Premio de México. Podrá participar recién en la segunda práctica libre: por reglamento deberá ceder su coche al piloto de reserva de su escudería en el primer entrenamiento, que será a las 15:30. Mañana a las 14:30 será el tercer ensayo y a las 18 la clasificación para la carrera, que se correrá el domingo desde las 17 hora argentina.

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