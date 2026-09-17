El Senado tratará hoy el proyecto de Inocencia Fiscal II; la inflación mayorista fue de 2,1% en agosto

Milei rechazó que el reclamo de Malvinas se relacione con una estrategia electoral . El mandatario dijo que hacer esa interpretación sería una “estupidez mayúscula”. El Presidente sostuvo que la reactivación de la causa estuvo motivada por el comentario de Donald Trump sobre una posible revisión de la postura histórica de apoyo de Estados Unidos a Reino Unido ante la falta de ayuda que recibió de ese país para el control del estrecho de Ormuz.

El mandatario dijo que hacer esa interpretación sería una “estupidez mayúscula”. El Presidente sostuvo que la reactivación de la causa estuvo motivada por el comentario de Donald Trump sobre una posible revisión de la postura histórica de apoyo de Estados Unidos a Reino Unido ante la falta de ayuda que recibió de ese país para el control del estrecho de Ormuz. La inflación mayorista fue de 2,1% en agosto . Por el impacto en los valores de la energía, cortó la racha de desaceleración que mostraba desde mayo y contrastó con el 0,8% de julio. Según informó el INDEC, en la medición interanual registró 29,8%. En el acumulado del año subió 19,1%.

Por el impacto en los valores de la energía, cortó la racha de desaceleración que mostraba desde mayo y contrastó con el 0,8% de julio. Según informó el INDEC, en la medición interanual registró 29,8%. En el acumulado del año subió 19,1%. El Senado va a tratar el proyecto de Inocencia Fiscal II . La sesión está pautada para las 11 de la mañana. El temario incluye además tres pliegos judiciales pendientes, el traspaso de competencias penales al fuero porteño y otros proyectos, pero no estará el de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que tiene media sanción de Diputados.

La sesión está pautada para las 11 de la mañana. El temario incluye además tres pliegos judiciales pendientes, el traspaso de competencias penales al fuero porteño y otros proyectos, pero no estará el de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que tiene media sanción de Diputados. Trump amenazó con cortar el comercio de Estados Unidos con Europa si la Unión Europea incorpora a Canadá como miembro asociado . El republicano calificó de “ridícula” la propuesta presentada por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, de convertir a Canadá en su primer “miembro asociado”. Advirtió que si Europa avanza con la incorporación, podría responder con aranceles e incluso interrumpir parte del comercio con la Unión Europea.

El republicano calificó de “ridícula” la propuesta presentada por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, de convertir a Canadá en su primer “miembro asociado”. Advirtió que si Europa avanza con la incorporación, podría responder con aranceles e incluso interrumpir parte del comercio con la Unión Europea. Inter Miami se quedó con la Campeones Cup. Le ganó 2 a 0 a Cruz Azul en la final de la octava edición de esta copa. Messi marcó de cabeza y asistió a Casemiro para el segundo tanto. Además, alcanzó los 100 goles en Las Garzas y sumó el 48.º título de su carrera y el cuarto desde su llegada al equipo de Miami.

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