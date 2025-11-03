El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el AMBA enfrentará un verano anticipado

La temperatura que se vivió hoy en la ciudad de Buenos Aires puede ser la antesala de un trimestre más caluroso de lo habitual. Así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte estacional. Este lunes se esperaban las temperaturas más altas de la semana, antes de un descenso progresivo que se extenderá hasta el miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El organismo preveía para hoy una máxima de 29 °C y una mínima de 16 °C. A las diez de la mañana, la humedad relativa superaba el 63%, aunque no se esperan lluvias en la ciudad. En el conurbano bonaerense se registraron intervalos de nubosidad y algunas precipitaciones aisladas, sobre todo en las zonas norte y oeste. La jornada fue mayormente cálida, con cielo parcialmente nublado y viento leve del norte que rotó al sur durante la tarde.

Durante los próximos días, el tiempo cambiará de manera significativa. Mañana martes se anticipa más fresco, con cielo cubierto, lluvias intermitentes y una máxima de 24 °C, que descenderá hacia el miércoles a 21 °C, acompañada por aire más seco y menor humedad. El jueves ingresará un frente frío que mantendrá el cielo nublado, con temperaturas en torno a los 18 °C, y el viernes persistirá el ambiente fresco, con lloviznas y máximas que no superarían los 16 °C.

Hacia el fin de semana se espera el regreso parcial del sol, con condiciones algo más templadas y agradables, aunque todavía con cierta inestabilidad atmosférica.

Arranca la semana con temperaturas agradables a cálidas en el centro y norte del país 🥵



Más allá del Área Metropolitana, el panorama climático será heterogéneo en el resto del país. En el norte y noreste argentino prevalecerá un ambiente cálido y húmedo, con temperaturas elevadas y nubosidad variable, mientras que el centro y el sur —especialmente la Patagonia y la región cuyana— enfrentarán el ingreso de aire más frío, acompañado por lluvias y vientos intensos. El SMN emitió alertas por tormentas y ráfagas para varias provincias del interior y advirtió sobre posibles acumulaciones de lluvia, ráfagas fuertes y un descenso térmico marcado durante los próximos días.

Sin embargo, más allá del pronóstico inmediato, el organismo también alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal en buena parte del país. Las mayores probabilidades se concentran sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe, donde hay entre 50 % y 55 % de chances de registrar temperaturas máximas superiores a los 26 °C en noviembre. Para diciembre y enero, las proyecciones del SMN indican que las máximas podrían superar con frecuencia los 30 °C, especialmente en el área metropolitana, donde la combinación de calor, cemento y humedad agrava la sensación térmica.

A excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, se espera que el resto del país tenga temperaturas por encima del promedio histórico. La probabilidad se ubica entre 45% y 50% en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en gran parte del área cordillerana, incluyendo sectores del NOA, Cuyo y la Patagonia.

El trimestre no solo se perfila más cálido, sino también más seco. En el Litoral, el noreste, el norte bonaerense y el AMBA podrían registrarse precipitaciones por debajo de lo normal, con hasta un 50% de probabilidad de déficit hídrico. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y buena parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad rondaría el 45%. En contraste, el NOA podría experimentar lluvias más abundantes, especialmente sobre las provincias del noroeste, donde se prevé una estación húmeda más activa que en años anteriores.

Los especialistas del SMN advierten que esta combinación de altas temperaturas y baja precipitación puede agravar el estrés hídrico y aumentar el riesgo de incendios rurales y forestales, sobre todo en áreas con vegetación seca o suelos degradados. Además, las olas de calor tienden a ser más persistentes en entornos urbanos densamente construidos, como el AMBA, donde las superficies de concreto y asfalto retienen calor durante la noche y dificultan la pérdida de energía térmica.

Efectos globales

El escenario local se enmarca en una tendencia global de calentamiento sostenido. Según los últimos registros del servicio meteorológico europeo Copernicus, la temperatura media mundial se mantiene 1,3 °C por encima de los niveles preindustriales. Aunque los datos del portal Climate Pulse muestran que 2025 marcó valores levemente inferiores a los de 2024 —considerado hasta ahora el año más cálido desde que existen registros—, esto no significa que el planeta se esté enfriando.

En comparación con el promedio histórico, la temperatura global continúa siendo más de 0,5 °C superior, una diferencia que puede parecer mínima, pero que tiene consecuencias extremas y desiguales en distintas regiones del mundo. Los expertos advierten que el fenómeno de calentamiento global intensifica los eventos meteorológicos extremos, como las olas de calor, las sequías y las tormentas intensas, fenómenos que se observan con creciente frecuencia en América del Sur.

En especial para la zona del noreste argentino y el AMBA, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático calculó que en el futuro se espera para esta zona un aumento de las temperaturas medias además de la precipitación. Varios expertos ya hablan de una “tropicalización”.