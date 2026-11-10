El simpático comentario de un niño que saludó al papa León XIV en Córdoba: “Alto anillito, eh”
El Sumo Pontífice dio misa en la provincia mediterránea ante una multitud
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En el marco de la visita del papa León XIV a la provincia de Córdoba, un niño que esperaba para saludarlo en el Aeropuerto Ambrosio Taravella interactuó con el Sumo Pontífice y emitió un divertido comentario.
León XIV aterrizó antes de las 9 en el aeropuerto de la ciudad de Córdoba, tal como indicaba en su agenda de su visita al país. Entre los chicos que lo esperaban, se encontraba un niño que le dio la mano. “Gracias Papa”, le dijo. El Sumo Pontífice, mientras, también le extendió su mano.
“Bendecime a mí y a mi familia”, le dijo el chico mientras sostenía la mano del Papa. En un tramo del saludo, el menor le puso la mano en el pecho, pero él se la quitó por cuestiones de protocolo.
“Chau, Papa”, agregó luego. El momento que se hizo viral en las redes sociales fue cuando el chico vio el anillo papal y disparó: “Alto anillito, eh”.
Con cientos de miles de fieles esperando, el avión de Aerolíneas Argentinas que lleva al papa León XIV aterrizó en Córdoba minutos antes de las 9 de este martes. De allí, el Sumo Pontífice se dirigió, a bordo del papamóvil, al predio de Fadea para presidir la primera misa.
León XIV llegó a Fadea cerca de las 9.45 y recorrió cada camino montado entre cuadrantes para que todos los fieles que se acercaron pudieron tenerlo cerca, saludarlo. Por al menos diez minutos, vestido de blanco y sin vidrios de por medio, agitó su mano alzada en señal de agradecimiento. Sus seguidores le mostraron carteles, banderas y fotos especialmente dedicadas.
Al comenzar la misa, el Papa definió a la ciudad de Córdoba como “tierra de santos”. “Por sus conventos e iglesias, por sus calles y hospitales transitaron hombres y mujeres que, enamorados de Jesús, dieron la vida por el Evangelio. En la Argentina vivieron hombres y mujeres, como el Cura Brochero y Mama Antula —por poner solo dos ejemplos—, que fueron llamados por el Señor y enviados a la misión, sin que ellos mismos fueran siquiera conscientes de lo extraordinario que su labor evangelizadora llegaría a ser; porque todos los cristianos somos simples servidores, no hemos de hacer más que cumplir con nuestro deber”, sostuvo el Sumo Pontífice.
Cerca de las 11.35, el Papa dio por finalizada la misa con las palabras “Vayan en paz”. A las 15.15 tiene previsto un encuentro con el clero y seminaristas en la Catedral de Córdoba.
La agenda que queda
Martes 10 de noviembre
|Horario
|Actividad
15.15
Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
16.55
Retorno a Buenos Aires
18.10
Llegada a Buenos Aires
20.15
Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles
Miércoles 11 de noviembre
|Horario
|Actividad
08.00
Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
10.00
Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
13.30
Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
14.00
Vuelo hacia Lima, Perú
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