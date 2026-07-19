El tierno video de dos osos hormigueros en un parque nacional que se volvió viral

Un encuentro increíble se dio en el Parque Nacional Iberá con dos ejemplares de oso hormiguero que fueron registrados en una tierna escena, donde uno de ellos trasladaba al otro sobre el lomo. Este avistamiento de uno de los animales más icónicos de la fauna autóctona recordó la importancia de su conservación en la naturaleza.

Uno de los ejemplares llevaba a la cría en el lomo (Foto: @parquenacionalibera)

El encuentro con estos mamíferos fue subido a las redes sociales del parque (@parquenacionalibera) y produjo una catarata de reacciones de los usuarios, que celebraron la presencia de estos entrañables animales en esa área protegida. “¡Son muy hermosos!” ;“¡Qué bárbaro, son una maravilla de la naturaleza!”, fueron algunos de los comentarios en la publicación que superó los 20 mil likes.

La publicación fue muy comentada en las redes sociales

A partir de este avistaje, desde el Parque Nacional Iberá brindaron datos clave de esta especie: “Hasta cerca del año de edad, las crías viajan junto a su madre, camuflándose gracias a la franja negra que coincide con la de ella. Además, se comunican mediante silbidos cortos y agudos", detallaron los especialistas.

El oso hormiguero puede medir hasta 2,5 metros de largo —incluyendo su gran cola peluda— y superar los 40 kg de peso. Es un animal solitario, pacífico y diurno o nocturno según el clima. Se alimenta exclusivamente de hormigas y termitas usando su hocico tubular y su lengua pegajosa de hasta 60 cm de longitud.

Se trabaja en esa región para proteger a este mamífero (Foto: @parquenacionalibera)

En la Argentina está clasificado como una especie en peligro de extinción, aunque es relativamente abundante en el monte chaqueño. Su principal amenaza son los atropellamientos en rutas, los incendios y los ataques de perros. Por su importancia ecológica, fue declarado Monumento Natural en varias provincias como Chaco y Santiago del Estero.