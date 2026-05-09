Por obras en una autopista porteña. Fin de semana con servicios limitados para un ferrocarril del sur

El tren Belgrano Sur tendrá un servicio limitado este fin de semana. Durante el sábado 9 y domingo 10 de mayo, el ramal Sáenz-González Catán circulará únicamente entre Villa Madero y la terminal bonaerense González Catán, sin llegar a Doctor Sáenz. Esta modificación se da en el marco de los avances de las obras de renovación integral que se realizan sobre la autopista Dellepiane. Los trabajos incluirán la instalación de dos nuevos puentes ferroviarios sobre la autopista.

Desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad informaron que la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA) desarmará durante el fin de semana las vías en el tramo que cruza la colectora de Dellepiane, excavará el terraplén y montará dos losas de hormigón de 20 metros de largo por 6,20 metros de ancho, con un peso de 110 toneladas cada una.

Estas estructuras conformarán los puentes ferroviarios que permitirán habilitar por debajo un paso vehicular para darle continuidad a la colectora Sur. Un operativo similar ya había sido realizado en marzo del año pasado sobre la colectora Norte.

Máster Plan de la Autopista Dellepiane

Las obras forman parte del Masterplan Dellepiane, un proyecto integral que busca reconvertir esta histórica vía en la primera “Autopista Parque”. La restaurada traza impactará en 200.000 vehículos que la transitan por día y, de manera directa, en la vida de 63.000 vecinos de la zona y en unos 15.000 usuarios cotidianos del transporte público.

La obra se desarrolla a lo largo de 4,6 kilómetros, desde la avenida General Paz hasta el peaje Dellepiane, y apunta a mejorar la movilidad, seguridad y la eficiencia en uno de los corredores más exigentes del sur de la Capital.

Se trata del primer rediseño integral desde su reconversión en autopista en la década de 1990. El proyecto forma parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana y es ejecutado por AUSA.

Con el objetivo de mejorar el transporte público en el sur porteño, en el centro de la autopista se construirá un corredor exclusivo para colectivos. Será de doble mano, contará con seis paradores centrales y estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón, con el objetivo de aportar mayor fluidez y seguridad vial. El corredor se extenderá desde Piedra Buena hasta empalmar con el Metrobús de la autopista 25 de Mayo.

En la autopista Dellepiane se amplian carriles para hacer un metrobus instalar más pasos peatonales Hernan Zenteno - La Nacion

A su vez, se refuncionalizarán los ingresos y egresos de la autopista para hacerlos más fluidos y seguros. Las tareas incluirán el recambio integral de las defensas laterales y la colocación de amortiguadores de impacto.

El proyecto también contempla nuevas pasarelas elevadas que permitirán acceder de manera segura a cada parador desde ambos extremos y vincularán los laterales del parque lineal. Contarán con señalización, nueva iluminación y rampas para personas con movilidad reducida y cochecitos de bebé.

Además, se sumarán siete puentes peatonales de cuatro metros de ancho que reforzarán la seguridad en los cruces, mejorarán el acceso al transporte público y potenciarán la conectividad entre barrios históricamente fragmentados por la autopista.

El Masterplan Dellepiane también incorporará una obra hidráulica de gran escala en la cuenca del arroyo Cildañez, en línea con el Plan Hidráulico porteño. Los trabajos incluirán la construcción de dos nuevos conductos que suman 2.700 metros de longitud y la incorporación de 247 nuevos sumideros.

Las intervenciones aumentarán la capacidad de escurrimiento y beneficiarán de forma directa a más de 3.700 vecinos y, en términos generales, a unos 63.000 habitantes del área de influencia.

Uno de los siete puentes peatonales que tendrá la traza medirá cuatro metros de ancho Hernan Zenteno - La Nacion

A su vez, se están construyendo nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci para darle continuidad a trazas que actualmente se interrumpen a 600 metros de la avenida General Paz.

La transformación, sin embargo, no se limita a la infraestructura vial. El plan contempla la creación de un parque lineal de más de cuatro kilómetros a lo largo de la traza, que regenerará 260.000 metros cuadrados de espacios verdes con postas deportivas, áreas recreativas y nuevo arbolado.

La obra final se completará en julio de 2027, aunque habrá inauguraciones puntuales antes.