El tren a Tigre no funcionará en enero ni febrero: los motivos

El ramal Tigre del tren Mitre, que diariamente cuenta con más de 50.000 pasajeros, suspenderá por completo su servicio desde el 10 de enero hasta el 28 de febrero próximos. Esta interrupción, que se extenderá por casi 50 días, es parte de un plan de obras de renovación y modernización de infraestructura ferroviaria que Trenes Argentinos lleva adelante en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Además del corte total en el ramal Tigre, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre también verán afectado su funcionamiento, puesto que durante este período circularán de manera limitada y no llegarán a la estación de Retiro.

Renovación de vías en el ramal Tigre de la Línea Mitre

No es la primera vez que la línea Mitre se ve afectada por obras. Durante este año, ya hubo cortes por trabajos nocturnos y fines de semana largos. Sin embargo, será la primera vez que se hace por tanto tiempo.

¿Por qué se interrumpe el servicio del ramal Tigre del tren Mitre?

La interrupción del servicio se debe a la ejecución de obras de carácter urgente que Trenes Argentinos inició hace diez meses. Los durmientes y rieles de la traza, con más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados. Esta situación provoca que los trenes circulen a velocidad precautoria, por lo cual se generan demoras y cancelaciones habituales. El objetivo es renovar estas infraestructuras críticas para mejorar la velocidad y seguridad del servicio.

La elección de estas fechas se debe a que es un período estratégico por la disminución en la cantidad de pasajeros debido a las vacaciones. Las autoridades de Trenes Argentinos explicaron que la magnitud de las tareas, la topografía de la zona y la dificultad en los accesos impiden realizar los trabajos durante la noche. Por ello, se decidió avanzar con las obras en verano, cuando la cantidad de pasajeros disminuye significativamente. Esto minimiza el impacto en los usuarios diarios y permite un avance continuo y efectivo de las obras.

¿Qué ramales del Mitre se verán afectados y cómo funcionarán?

Afectación del servicio del tren Mitre en enero y febrero de 2026 Trenes Argentinos

El ramal Tigre tendrá una interrupción total de su servicio.

tendrá una de su servicio. Los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán de manera limitada entre sus cabeceras y la estación Belgrano R, sin llegar a la terminal de Retiro. Esta limitación se debe a la modernización del sistema de señalamiento en Retiro, que requiere el corte completo de energía por seguridad.

¿Cuándo y por cuánto tiempo se extenderán las obras?

Los trabajos comenzarán el 10 de enero y se extenderán hasta el 28 de febrero, lo que en total da casi 50 días de interrupción.

¿Qué tipo de obras específicas se realizarán en el ramal Tigre y en Retiro?

En el ramal Tigre se renovarán 7700 metros de vías en sectores de difícil acceso, incluyendo el tendido desde Crisólogo Larralde hasta Laprida, y desde Martín Rodríguez hasta Chacabuco, además del cuadro de la estación Vicente López y puentes clave. También se renovará el sistema de tercer riel y se desconectará y reconectará el sistema de señalamiento.

En Retiro, se desinstalará el viejo sistema de señales centenario y se instalará y probará un nuevo sistema de última generación para una operación más segura.

Alternativas de viaje del tren Mitre

Alternativas de viaje al tren Mitre

Trenes Argentinos ofrece un listado de medios de transporte alternativos para viajar los próximos días. Estas son algunas formas de viajar mientras el ramal Tigre se encuentra interrumpido:

Colectivos: 130, 152, 29, 59, 60, 161, 101, 21, 168, 203, 365, 343, 203, 365, 343.

Subte: líneas C y D.

Trenes: ramal Mitre y Tren de la Costa.

En el caso del ramal Suárez, estas son algunas opciones para continuar el viaje o llegar a Retiro:

Colectivos: 130A, 152, 161, 93C + 151A, 92 + 67A, 114 + 151, 169 + 107, 175, 161, 343, 670, 78B, 87A y 670G

Tren: Línea Belgrano Norte (LBN)

A su vez, estas son las alternativas para viajar cuando no funcione el ramal Mitre que cubren tanto la conexión con la estación Retiro como la posibilidad de abordar distintos medios de transporte hacia otros destinos:

Colectivos: 130A, 152, 93C + 151A, 92 + 67A, 41, 76, 203, 430, 21, 71

Subte: C, D, E, B en combinación con colectivos.

Tren: Tren de la Costa para conexiones desde o hacia el ramal Mitre.



Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.