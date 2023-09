escuchar

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, referentes de los principales partidos políticos debatieron sobre los desafíos de la futura gestión educativa nacional y compartieron las propuestas. Fue en un seminario organizado por la Universidad Torcuato Di Tella, donde participaron Martín Krause, integrante del Consejo Académico de Libertad y Progreso, por parte de La Libertad Avanza; Germán Lodola, secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación por Unión por la Patria y Mónica Marquina investigadora, como representante de Juntos por el Cambio.

Krause, el primero en exponer, sintetizó que la libertad que ellos proponen pretende avanzar en tres aspectos fundamentales: libertad de contenidos, de métodos y de elegir proveedores. “Todo sistema obligatorio y compulsivo termina siendo un sistema de adoctrinamiento y es lo que me parece lo peor y más preocupante”, señaló para explicar el primer punto y agregó que ellos pretenden que los padres puedan elegir los temas que sus hijos estudiarán.

“No sabemos cuál es el mejor, solamente la vamos a saber si permitimos que los directores puedan ensayar”, dijo respecto a los métodos. El último punto, la libertad para elegir proveedores, alude al sistema de vouchers que Javier Milei presentó como principal propuesta en materia educativa a principio de año y el que pretendía implementar en caso de llegar a la Casa Rosada, aunque con el transcurrir de la campaña luego apuntaron que no podría suceder en el primer mandato. “Se refiere a darle la capacidad a la gente de elegir”, argumentó.

“Yo creo que en sociedades tan desiguales, incorporar una vieja discusión acerca del financiamiento de la demanda no resuelve los problemas, sino que los profundiza. En general, cuando se habla de la financiación de la demanda ponen sociedades bastante integradas, Suecia, Finlandia; poco se habla de lo que pasó en Nicaragua con la introducción de los vouchers, que fue catastrófico y luego tuvieron que volver al sistema centralizado”, dijo Marquina, doctora en Educación Superior. Consideró a este sistema como una “estatización de lo privado” porque hay escuelas que actualmente no reciben subsidios y que con este recibirían fondos. Y agregó que está pensando para grandes ciudades y sería difícil aplicarlo en Argentina.

“Se habló de ensayar. De alguna forma, algún control de seguimiento del monitoreo va a ser necesario para verificar si esos ensayos dieron resultado”, planteó en respuesta a la libertad de métodos que nombró Krause, y remarcó que “no sirve financiar sin medir”.

Luego enumeró los ejes de la propuesta de la fuerza representada por Patricia Bullrich: esencialidad de la educación, 190 días de clase efectivos; un plan de alfabetización “con la única condición de que muestren resultados”; una nueva escuela secundaria; mejorar la formación docente; y recuperar el rol del Ministerio de Educación mediante una redefinición de las relaciones con las provincias.

Lodola calificó como excluyente al sistema de vouchers y ejemplificó: “¿Saben lo que pasa con las escuelas rurales argentinas con los vouchers? Cierran, porque se convierten en inviables, porque no se sostienen. Hoy se sostienen gracias al Estado”. Apuntó que de base serían cerca de 320.000 chicos los que quedarían fuera del sistema, que no se podría aplicar en la Argentina por la estructura federal. Y siguió: “Es un sistema que castiga a nuestros chicos, los deja en la calle. Y en la lectura de La Libertad Avanza esto está detrás del concepto de libertad y saben qué la educación hace a una persona libre. La educación te hace más libre, no menos libre porque te permite elegir entre un conjunto más amplio de opciones. La educación libera, no restringe la libertad”.

Además, acusó a la gestión del expresidente Mauricio Macri de haber desfinanciado la educación y enumeró distintas políticas aplicadas por el actual gobierno, como la ampliación del calendario y de la jornada escolar. Lodola calificó como “muy bueno al sistema educativo argentino” y elogió las bajas tasas de analfabetismo, las altas tasas de asistencia en el nivel inicial, primario y secundario y las de finalización de primaria y secundaria en comparación con otros países de la región.

