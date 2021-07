Emilio Pérsico pidió disculpas por sus dichos sobre el “matriarcado”: “Trabajo para combatir mi machismo”

Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, se refirió a las tarjetas de ayuda social con polémicas declaraciones. En un discurso ante la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), Pérsico apuntó contra el “matriarcado” y lo relacionó a la delincuencia y el consumo de drogas, por lo que debió pedir disculpas públicamente a través de las redes sociales. “Trabajo para combatir mi machismo hace muchos años”, señaló.

“En la Argentina la ayuda social se dividió principalmente en dos puntas: los niños y los ancianos, y en general siempre la que tiene las tarjetas de ayuda social en el barrio es la mujer”, sostuvo Pérsico en una exposición virtual.

“Eso hizo que la mayoría de las familias sean matriarcales y si la que conduce es la mujer y el chabón piró, la única forma que tiene para volver a su casa es agarrar cinco giles y llevarse cinco celulares a cinco mil pesos cada celular o vender droga y caer en las enfermedades sociales”, dijo. Luego, agregó: “Eso ha destruido el tejido social y hace que después estos compañeros tengan, como dicen los empresarios, una muy baja empleabilidad”.

Por la tarde del jueves, en un comunicado que el Movimiento Evita publicó en Twitter, Pérsico se disculpó por sus dichos. “En primer lugar, quería pedir disculpas ante mis expresiones machistas en la conferencia de la ACDE. Creo que no es solo un problema del mal uso del lenguaje sino también conceptual”, manifestó. Después, el dirigente hizo una autocrítica: “Durante toda la conferencia hablo con un lenguaje no inclusivo y por más que trabajo para combatir mi machismo hace muchos años, todavía no logro expresarlo”.

El Movimiento Evita compartió las palabras de Emilio Pérsico en Twitter

El pedido de disculpas de Emilio Pérsico tras sus polémicos dichos

En diálogo con Futurock, Elízabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, apuntó: “Lo que dijo Emilio Pérsico es lisa y llanamente una barbaridad; el compañero después pidió unas disculpas raras, como si se tratara de un problema del lenguaje inclusivo y no de una mirada machista”. Además, la funcionaria se explayó sobre el rol de las mujeres en el hogar: “Parte de las ayudas sociales están en manos de las mujeres porque en general son las que se encargan de lo que implica el cuidado, que también es dar de comer, ocuparse de los adultos mayores... El 70% de las familias monoparentales o monomarentales están en cabeza de mujeres, que no es que desean criar a sus hijos solas, sino que ahí sí el chabón se piró”.

LA NACION