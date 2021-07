El duro editorial de Luis Majul: “Cristina Kirchner, Axel Kicillof… hablen menos y gobiernen más”

En su editorial en LN+, el periodista Luis Majul analizó el acto que compartieron Cristina Kirchner y Axel Kicillof, a quienes les pidió, fiel a su estilo, que “hablen menos y gobiernen más”.

“Dejen de hacer populismo berreta”, continuó Majul y agregó: “Dejen de decir ‘yo te doy, nosotros les damos, nosotros conseguimos, nosotros gastamos, nosotros invertimos’. Lo que hacen es usar dinero de nuestros impuestos como se les canta las ganas”.

CFK y Kicillof: hablen menos y gobiernen más - El editorial de Luis Majul - 01/07/2021

En ese sentido, y como tercer punto, el conductor señaló: “Dejen de acomodar la realidad según conveniencia. ¿Por qué lo digo? Mientras hablaban de la conectividad y el enorme apoyo a la educación pública, en el chat del video en vivo aparecían papás que pedían que abran todas las escuelas de la provincia, y no solo la de distritos amigos. Mientras hablaban de su vínculo con las nuevas tecnologías se escuchó a la primera maestra invitada, Laura, de la escuela 41 de Santa Marta, confesar: ‘Hace muy pocos días que tenemos conectividad’”. Y remató: “No quiero ser malpensado, pero da la sensación de que los conectaron para que pudiera aparecer en el acto”.

Luego, Majul siguió y señaló: “Ahora hablemos de las cosas de fondo. La mención que hizo Cristina sobre la decisión de Juan Perón de promover la universidad pública y gratuita. Bien. Nada que objetar. Lo que sí debería aclarar es que su gobierno hizo poco y nada para mantenerla en un lugar de excelencia. De hecho, ahora, siguen cerradas y con millones de estudiantes esperando que se vuelvan a abrir”.

Y concluyó: “También hubo una chicana a LN+, dando por hecho que quienes trabajamos aquí, odiamos o no reconocemos la importancia de la escuela pública o la universidad pública. Bad information, Cristina. Por lo menos nosotros la reconocemos. Lo que sí no hacemos es oponerla a las casas de estudios más prestigiosas del mundo, sean públicas o privadas. No creemos que defender a la UBA implique menospreciar a Harvard o a cualquier universidad pública o privada del mundo”.

LA NACION